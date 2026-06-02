Lâm Đồng khẩn trương bố trí vốn cho 14 dự án dự kiến khởi công trong 2026

Ngày 2/6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với 14 dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2026, bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn ngay trong tháng 6/2026, qua đó tạo động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Đối với 14 dự án dự kiến khởi công mới năm 2026, các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công để đủ điều kiện bố trí vốn trong tháng 6. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm đưa các dự án vào triển khai, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Đáng chú ý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất nâng mức vốn dự kiến bố trí cho 149 dự án khác, do các xã, phường, đặc khu đề xuất; đồng thời khẩn trương thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mới, hoàn thành trước ngày 15/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền; khi nhận được đề nghị hướng dẫn hoặc lấy ý kiến phải phản hồi ngay, không để quá hai ngày làm việc, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với việc phát huy vai trò của 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Trong 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của Lâm Đồng cơ bản tăng trưởng ổn định. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điển hình là thu ngân sách nhà nước thực hiện được 16.941 tỷ đồng, đạt 50,42% dự toán Trung ương và 47,5% dự toán địa phương.

Lĩnh vực thu hút đầu tư chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh thu hút được 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư gần 140.000 tỷ đồng. Trong đó, có 19 dự án cấp mới, với tổng vốn đầu tư trên 55.300 tỷ đồng; 22 dự án điều chỉnh đầu tư, với tổng vốn gần 83.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn thấp, quá trình tháo gỡ khó khăn các dự án ngoài ngân sách vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị tập trung thống kê vướng mắc, báo cáo kết quả tháo gỡ các dự án theo tuần, nhằm chấn chỉnh kịp thời những hồ sơ chậm trễ trong thời gian qua…/.

