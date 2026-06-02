Hà Nội thông qua nghị quyết về chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ về đất đai, góp phần ổn định đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thủ đô.

Theo nghị quyết, các khu dân cư, thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bố trí, quy hoạch quỹ đất sinh hoạt cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng địa phương, với diện tích tối thiểu từ 300m2 trở lên.

Đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu gồm giao đất ở trong hạn mức và miễn tiền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định; cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh với mức giảm 50% tiền thuê đất.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với trường hợp người dân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng hiện không còn đất hoặc thiếu đất so với hạn mức.

Các trường hợp đủ điều kiện được xem xét giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và miễn tiền sử dụng đất; được giao bổ sung đất nông nghiệp hoặc thuê đất phi nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh với mức giảm 50% tiền thuê đất theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và tạo hành lang pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; góp phần ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá các chính sách đề xuất phù hợp quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của thành phố.

Việc thông qua nghị quyết được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn Thủ đô…/.