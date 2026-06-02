Vụ hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An: Nguyên nhân do môi trường biến đổi bất lợi​

Ngày 2/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An, đơn vị đã xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt là do sự biến đổi đột ngột, bất lợi về môi trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã thực hiện lấy 4 mẫu nước tại các vị trí bè nuôi có cá chết nhiều; vị trí bè nuôi gần cửa sông có cá chết nhiều; mẫu nước từ hồ Trị An đổ vào khu nuôi cá bè…

Kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, các mẫu nước đục, cặn, độ pH, độ mặn, nhiệt độ, oxy hòa tan trong nước đều thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng thu 2 mẫu cá chết gửi xét nghiệm một số chỉ tiêu gây bệnh trên cá. Kết quả cho thấy tất cả các chỉ tiêu gây bệnh trên cá đều âm tính.

Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai xác định nguyên nhân cá chết là do sự biến động đột ngột, bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi cao. Khu vực xảy ra thiệt hại có 233 lồng nuôi, vượt 137 lồng so với quy hoạch được phê duyệt, khiến mật độ nuôi dày đặc, nhu cầu oxy trong nước tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, nguyên nhân cá chết hàng loạt xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trong đó, thị trường tiêu thụ chậm khiến lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn, làm tăng mật độ sinh khối trong lồng bè, kéo theo nhu cầu oxy tăng cao. Khi xuất hiện mưa đầu mùa, lượng chất hữu cơ tích tụ lâu ngày bị cuốn xuống hồ, gây xáo trộn môi trường nước, làm suy giảm oxy nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cá bị sốc, giảm sức đề kháng, nguồn nước khu vực vốn đã nghèo oxy, khi đi qua vùng nuôi dày đặc càng bị suy kiệt, dẫn đến cá chết hàng loạt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các hộ nuôi thủy sản thực hiện nghiêm một số nội dung: Tăng cường bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời thông tin, cảnh báo các hiện tượng bất thường về thời tiết, môi trường nước, dịch bệnh.

Hướng dẫn cơ sở nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do nắng nóng kéo dài, mưa giông, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

Các cơ sở nuôi cần thường xuyên kiểm tra, gia cố hệ thống lồng bè, dây neo, phao nổi và các thiết bị phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; chủ động san thưa hoặc thu tỉa đối với các lồng nuôi có mật độ cao; khẩn trương thu hoạch đối với các đàn cá đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm giảm áp lực lên môi trường nước và hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Trước đó từ 30/5, nhiều hộ nuôi cá trên hồ Trị An bất ngờ phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết hàng loạt.

Thống kê đến ngày 31/5, có khoảng 16 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng, với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá chủ yếu như cá chép, cá trắm, cá lăng,… đều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch./.

