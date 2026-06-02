Dự án đô thị xanh hơn 1.200 tỷ đồng ở Cần Thơ được gia hạn đến cuối năm 2028

Ngày 2/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ AFD là hơn 780,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện ban đầu trong giai đoạn 2023-2026. Tại buổi làm việc, các bên đã thảo luận giải pháp khởi động hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và ghi nhận việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2028.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Julien Seillian, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, khẳng định việc chính thức khởi động hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật là một cột mốc quan trọng, thể hiện thành quả đóng góp và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bên liên quan, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội thành công của dự án dựa trên nền tảng mối quan hệ đối tác bền vững giữa Pháp, Liên minh châu Âu, Việt Nam và thành phố Cần Thơ.

Giám đốc AFD tại Việt Nam nêu rõ tầm nhìn và mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn.

Trong những năm tới, các bài học kinh nghiệm và kết quả thực tiễn rút ra từ mô hình đô thị xanh này được kỳ vọng sẽ trở thành tư liệu hữu ích cho các thành phố khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên toàn quốc, đóng góp thiết thực vào đối thoại chính sách công cũng như công tác quy hoạch của các tỉnh thành.

Trên cơ sở đó, ông Seillian hoan nghênh thành phố Cần Thơ tham gia và đóng góp tích cực vào các trao đổi thuộc diễn đàn đối thoại chính sách công do quỹ WARM tài trợ song song với dự án.

Đại diện AFD nhận định rằng nếu hành động đơn lẻ, các nhà tài trợ quốc tế không thể hỗ trợ toàn bộ các vùng lãnh thổ của Việt Nam thích ứng hoàn toàn với tác động đa chiều của biến đổi khí hậu.

Phương thức tiếp cận chiến lược của AFD và Liên minh châu Âu là phối hợp nguồn lực để xác định và xây dựng các chương trình mang tính điển hình, tạo ra những mô hình hiệu quả nhằm truyền cảm hứng và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Ông Julien Seillian, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đại diện AFD khuyến nghị thành phố cần chủ động rà soát kinh phí triển khai, thông báo trước và phối hợp chặt chẽ với AFD trong trường hợp xuất hiện nguồn vốn kết dư sau khi hoàn thành các công trình xây lắp chính.

Việc này nhằm chuẩn bị phương án bổ sung các hạng mục đầu tư cần thiết hoặc gia hạn hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tương ứng với vòng đời dự án, đảm bảo đơn vị tư vấn hỗ trợ liên tục cho chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

Bà khẳng định nguồn vốn viện trợ không hoàn lại dành cho hỗ trợ kỹ thuật là phần thiết yếu, mang lại khía cạnh định tính lâu dài cho dự án, trong đó các khía cạnh về giới, khả năng chống chịu và sự lồng ghép cộng đồng luôn nằm ở tâm điểm của các hoạt động can thiệp.

Ông Ignacio Oliver Cruz, Tùy viên hợp tác của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết việc triển khai hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật với tổng ngân sách huy động trị giá 1,5 triệu euro (khoảng 46 tỷ đồng Việt Nam) dưới dạng viện trợ không hoàn lại.

Ông Cruz lưu ý rằng mặc dù khoản kinh phí này thấp hơn so với tổng mức đầu tư hoặc khoản vốn vay, đây là nguồn lực mang lại tác động đáng kể.

Ông Ignacio Oliver Cruz nhấn mạnh dự án không thuần túy giới hạn ở việc đầu tư công trình cơ sở hạ tầng, bêtông hay ximăng, mà hướng đến việc nâng cao năng lực quản lý và tăng cường hệ thống thích ứng lâu dài, bảo vệ an toàn cho người dân thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu chung của các bên là xây dựng thành công các mô hình thích ứng tích cực để từ đó nhân rộng ra toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long và các phạm vi khác.

Ghi nhận các ý kiến từ phía đoàn công tác và các nhà tài trợ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, khẳng định thành phố đặc biệt quan tâm đến Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ngã Bảy.

Dù thời gian ban đầu có sự kéo dài do ảnh hưởng từ các thủ tục phê duyệt chủ trương chính sách và hiệp định, thành phố hiện đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục này để đủ điều kiện triển khai thuận lợi.

Đối với kế hoạch hành động gồm ba hợp phần chuyên môn cùng lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2028 do nhóm tư vấn trình bày, ông Hòa thống nhất nội dung và đề nghị nhóm tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh văn bản kế hoạch chính thức gửi cho địa phương.

Văn bản này sẽ làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ đạo cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các sở ngành liên quan, Hội Phụ nữ và chính quyền hai phường phối hợp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Ban quản lý dự án tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhóm công tác và nhóm tư vấn để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của thành phố.

Kế hoạch phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh để thành phố chỉ đạo các đơn vị cùng đồng hành thực hiện tốt hợp phần hỗ trợ kỹ thuật.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng trước kết quả đàm phán về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án, gia hạn hiệp định đến năm 2028 và thời hạn giải ngân cấp phát tín dụng của AFD đến cuối tháng 1/2031.

Đây là điều kiện hết sức thuận lợi hỗ trợ địa phương trong công tác giải ngân và thực hiện thanh quyết toán dự án sau khi hoàn thành. Thành phố giao Ban quản lý dự án rà soát toàn bộ các hạng mục kinh phí từ nay đến khi kết thúc hiệp định vào năm 2028.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong trường hợp xuất hiện nguồn vốn kết dư từ các công trình xây lắp, Ban quản lý phải chủ động tính toán phương án đầu tư hết phần vốn này cho các hạng mục cần thiết trong khuôn khổ nghiên cứu của dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh lên thành phố và các sở ngành liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.211 tỷ đồng (tương đương 44,457 triệu euro). Trong đó, vốn vay AFD là 28,645 triệu euro (780,5 tỷ đồng), vốn ODA không hoàn lại là 1,5 triệu euro (40,8 tỷ đồng) và vốn đối ứng là 14,312 triệu euro (389,9 tỷ đồng).

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Ngã Bảy có 4 hợp phần chính. Hợp phần A là giảm thiểu rủi ro ngập úng, bao gồm xây dựng khoảng 20km đường ống thoát nước mưa và 3 tuyến kè mới (kênh Xẻo Vông 1,136km, kênh Cái Côn 1,77km, kênh Sóc Trăng 0,194km).

Hợp phần B cải thiện quản lý nước thải , gồm 13km cống thu gom, 4 trạm bơm và 1 nhà máy xử lý nước thải công suất 3.800 m3/ngày đêm. Hợp phần C cải tạo đô thị và không gian công cộng, tập trung vào cải tạo hồ Xáng Thổi (nạo vét, kè 0,49km bờ hồ) và tạo cảnh quan. Hợp phần D là hỗ trợ kỹ thuật.

Về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án ảnh hưởng đến 397 hộ trên diện tích gần 56,7ha với tổng kinh phí dự kiến là 158 tỷ đồng./.

