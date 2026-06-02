Lào Cai: Xử phạt công trình lớn nghi làm nứt, lún nhà dân ở xã Lục Yên

Liên quan đến bài viết “Lào Cai: Nhiều nhà dân nứt, lún nghi do ảnh hưởng công trình xây dựng lớn” của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ công trình.

Theo quyết định xử phạt, ông Bùi Đình Hiệp, trú tại thôn 7, xã Lục Yên đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Cụ thể, theo giấy phép xây dựng số 41 và 42 do Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cấp ngày 29/4/2025 cho 2 công trình nhà ở riêng lẻ. Thực tế, ông Bùi Đình Hiệp đã xây dựng gộp hai công trình thành một khối nhà thống nhất và thay đổi chiều cao thiết kế được thẩm định. Công trình này đã làm nứt, lún nhà ở của các hộ dân xung quanh.

Với những sai phạm trên, ông Hiệp bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên yêu cầu ông Bùi Đình Hiệp dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, ông Hiệp phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, những ngày cuối tháng Năm và đầu tháng Sáu, mặc dù trong thời gian yêu cầu dừng thi công nhưng công trình này vẫn thản nhiên thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại. Phía bên ngoài tòa nhà đang được hoàn thiện, bên trong công nhân cũng đang xử lý nội thất. Tầng thứ 5 của công trình cũng đã hoàn thiện đổ dầm, dựng xong cột, chống nóng...

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên cho biết sau khi có quyết định xử phạt, gia đình ông Bùi Đình Hiệp đã nộp phạt, đang trong quá trình nộp hồ sơ để điều chỉnh giấy phép; ông Hiệp cũng đã thống nhất phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về việc sau khi có quyết định xử phạt, công trình phải tạm dừng và chờ đến khi có giấy phép xây dựng mới tiếp tục thi công, ông Hải lý giải “công trình này họ không xây thêm, chỉ hoàn thiện nên xã tạo điều kiện cho gia đình, bởi họ rất chấp hành." Vậy phải chăng nội dung yêu cầu trong biên bản làm việc hay quyết định xử phạt “tạm dừng thi công” chỉ mang hình thức cho có.

Trước đó, ngày 7/5/2026, Thông tấn xã Việt Nam đăng tải bài viết “Lào Cai: Nhiều nhà dân nứt, lún nghi do ảnh hưởng công trình xây dựng lớn.”

Theo người dân nơi đây, công trình xây dựng của gia đình ông Bùi Đình Hiệp khởi công vào tháng 6/2025 với quy mô 5 tầng nổi; công trình này đã hoàn thiện phần thô 4 tầng, đang dựng dầm cột để lên tầng 5 với diện tích xây dựng mặt sàn gần 3.000m2.

Chủ đầu tư vẫn thản nhiên thi công công trình mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong quá trình thi công, nhiều căn nhà nằm sát công trình xuất hiện tình trạng nứt tường, nền nhà bị đẩy lên làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên đã tổ chức các đoàn xuống kiểm tra làm việc trực tiếp với các gia đình. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế cấp phép xây dựng và kết quả kiểm tra hiện trạng công trình cho thấy công trình này xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ủy ban Nhân dân xã Lục Yên đã có thông báo yêu cầu ông Bùi Đình Hiệp dừng thi công công trình và thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định; công trình chỉ được thi công trở lại khi đã hoàn thiện giấy phép xây dựng theo đúng hiện trạng công trình đang xây dựng./.