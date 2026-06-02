Vĩnh Long khắc phục tình trạng sạt lở tại khu vực chùa Prek Tung

Ngày 2/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại khu vực Chùa Prek Tung, ấp Sáu, xã Hùng Hòa.

Chùa Prek Tung nằm ven sông Cần Chông, có diện tích khoảng 33.300 m2, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo đồng bào Khmer trong khu vực. Trước đây, khu vực chùa được ngành chức năng đầu tư hai đợt công trình chống sạt lở vào các năm 2017 và 2021 với tổng chiều dài 129 m, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Các công trình này đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ khuôn viên chùa và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khmer tại địa phương.

Tuy nhiên, do nằm tại đoạn cong của sông Cần Chông, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy mạnh nên phần bờ sông còn lại thuộc khuôn viên chùa tiếp tục bị sạt lở.

Năm 2024, tỉnh Trà Vinh (cũ) đã chỉ đạo khảo sát để đầu tư xây dựng đoạn kè còn lại, nhằm xử lý tình trạng sạt lở và hoàn thiện đồng bộ tuyến kè đã được đầu tư trước đó. Song, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đến nay dự án chưa được triển khai, trong khi khu vực này tiếp tục xuất hiện các dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của khuôn viên chùa và các hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Hùng Hòa đề xuất tỉnh bổ sung dự án chống sạt lở chùa Prek Tung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Dự án dự kiến xây dựng tuyến kè dài 137 m với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng nhằm xử lý dứt điểm điểm sạt lở còn lại, bảo đảm an toàn lâu dài cho khu vực chùa.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành chuyên môn phối hợp địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá lại toàn bộ khu vực sạt lở, bao gồm địa hình, địa chất, diễn biến dòng chảy và các yếu tố tác động liên quan. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất các phương án xử lý phù hợp kèm dự toán kinh phí cụ thể cho từng giải pháp để tỉnh xem xét lựa chọn.

Theo ông Châu Văn Hòa, khu vực này đã được khảo sát từ nhiều năm trước, trong khi điều kiện thực tế hiện nay có nhiều thay đổi. Vì vậy, việc đánh giá lại hiện trạng là cần thiết nhằm bảo đảm giải pháp đưa ra sát với thực tế, phát huy hiệu quả lâu dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc xử lý sạt lở phải được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở đặc điểm địa hình, địa chất và tác động của dòng chảy; lựa chọn giải pháp bảo đảm tính bền vững, an toàn và hiệu quả đầu tư, tránh phát sinh lãng phí ngân sách nhà nước./.

