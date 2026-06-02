Quảng Trị: Nguồn nước sinh hoạt dần ổn định sau sự cố tuyến ống truyền dẫn

Sau khi xảy ra sự cố trên tuyến ống truyền dẫn khiến nguồn nước sinh hoạt tại một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị bị đục, đơn vị cấp nước đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Đến sáng 2/6, chất lượng nước tại nhiều khu vực đã dần ổn định trở lại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Từ tối ngày 31/5 và 1/6, nhiều hộ dân tại phường Ba Đồn, Bắc Gianh cùng các xã Quảng Trạch và Tân Gianh (Quảng Trị) đã liên tục phản ánh tình trạng nước máy sinh hoạt xuất hiện màu vàng đục, nâu đen bất thường.

Tình trạng này gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân, đặc biệt là nhu cầu ăn uống, vệ sinh cá nhân và các hoạt động gia đình.

Theo phản ánh của người dân, nước máy khi chảy ra từ vòi có màu đục như lẫn bùn đất, khiến nhiều hộ gia đình không dám sử dụng trực tiếp. Một số gia đình phải tìm nguồn nước thay thế hoặc chờ nước lắng trong mới dám sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu.

Ông Nguyễn Xuân Bạo, Tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn cho biết, tình trạng nước đục kéo dài trong nhiều giờ khiến người dân không khỏi lo lắng. Theo ông Bạo, nước đục ngầu như kiểu bỏ bùn vào quấy, rất bẩn. Người dân đã đề nghị doanh nghiệp cấp nước nhanh chóng giải quyết để có nước sạch phục vụ ăn uống và sinh hoạt.

Tình trạng nước máy sinh hoạt xuất hiện màu vàng đục, nâu đen bất thường được người dân Quảng Trị phản ánh từ tối 31/5/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước những phản ánh từ người dân, đơn vị cung cấp nước là Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp nước để xác định nguyên nhân.

Theo đó, sự cố xuất phát từ việc nứt mối hàn trên tuyến ống truyền dẫn, tạo điều kiện để cặn bẩn từ bên ngoài xâm nhập vào hệ thống cấp nước. Sự cố đã ảnh hưởng đến khoảng 50% trong tổng số gần 21.000 khách hàng đang sử dụng nước của doanh nghiệp tại các phường Ba Đồn, Bắc Gianh cùng các xã Quảng Trạch và Tân Gianh.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Công ty cổ phần Biwase Quảng Bình đã huy động lực lượng kỹ thuật tập trung sửa chữa vị trí hư hỏng, đồng thời triển khai súc xả hệ thống đường ống tại nhiều khu vực nhằm loại bỏ cặn bẩn, bảo đảm chất lượng nguồn nước.

Ông Nguyễn Hào Quang, Giám đốc Công ty cổ phần Biwase Quảng Bình cho biết, đến sáng 2/6, sau khi khắc phục điểm nứt trên tuyến ống truyền dẫn, đơn vị đã tiến hành súc xả đường ống.

Hiện tình hình đã cơ bản ổn định, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục súc xả và nắm bắt thông tin phản ánh của bà con để xử lý hết lượng nước đục còn tồn trong đường ống.

Theo ông Nguyễn Hào Quang, sau khi hoàn thành việc sửa chữa và súc xả hệ thống, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu nước kiểm tra chất lượng nguồn nước. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu cơ bản bảo đảm theo quy định, qua đó giúp người dân yên tâm sử dụng nước sinh hoạt khi hệ thống cấp nước đã dần trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định, Công ty cổ phần Biwase Quảng Bình vẫn tiếp tục rà soát toàn bộ tuyến ống truyền dẫn, đặc biệt là các vị trí trọng yếu có nguy cơ phát sinh hư hỏng. Công tác bảo dưỡng, theo dõi chất lượng nước và tiếp nhận phản ánh từ khách hàng cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo ghi nhận tại một số địa phương, đến sáng 2/6, nguồn nước tại nhiều khu vực đã dần trong trở lại. Lượng phản ánh của người dân về tình trạng nước đục cũng giảm đáng kể so với thời điểm mới xảy ra sự cố.

Việc khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời chủ động kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống cấp nước được kỳ vọng sẽ bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn và ổn định cho hàng chục nghìn người dân trên địa bàn trong thời gian tới./.

