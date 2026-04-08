Hải Phòng: Gần 10.000 hộ dân bất an vì nguồn nước sinh hoạt

Trong suốt 3 năm qua, gần 10.000 hộ dân xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng luôn trong tâm trạng bất an khi hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Dũng Tiến 2 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quang Sáng quản lý.

Nhà máy nước Dũng Tiến 2 hiện cung cấp nước sạch cho khoảng 10.000 hộ dân trên địa bàn hai xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Thuận. Cụ thể, tại xã Vĩnh Thịnh, nhà máy cấp nước cho 3.895 hộ, bao gồm 6 trên 8 thôn của xã Trung Lập (cũ) là các thôn 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 7 trên 10 thôn của xã Việt Tiến (cũ) là các thôn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Tại xã Vĩnh Thuận, phạm vi cấp nước là 6.019 hộ dân, bao phủ toàn bộ 11/11 thôn của xã Dũng Tiến (cũ) và 7 trên 7 thôn của xã Giang Biên (cũ). Nguồn nước thô được khai thác từ sông Luộc, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho khu vực nông thôn với quy mô khá lớn.

Những ngày gần đây, người dân tiếp tục gửi kiến nghị tới chính quyền xã Vĩnh Thịnh khi nguồn nước sinh hoạt có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh. Bà Ngô Thị Yến, thôn 4 xã Vĩnh Thịnh cho biết, gia đình đã sử dụng nước từ nhà máy từ năm 2014.

Tuy nhiên từ năm 2023 đến nay, nước có biểu hiện đục bẩn, có thể nhận thấy bằng mắt thường. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đặc biệt vào cuối năm 2024 và năm 2025, việc cấp nước không ổn định, thường xuyên xảy ra mất nước. Người dân mong muốn được chuyển sang sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Vĩnh Bảo.

Ông Nguyễn Văn Lài, thôn 3 xã Vĩnh Thịnh cũng cho biết, gia đình sử dụng nước từ nhà máy từ năm 2014 và gặp tình trạng tương tự. Từ năm 2023 đến nay, nước có dấu hiệu không bảo đảm, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyện vọng chung là được chuyển sang nguồn cấp nước khác an toàn hơn.

Trong giai đoạn 2023 đến 2024, chất lượng nước tại Nhà máy nước Dũng Tiến 2 đã được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo (cũ) tiến hành lấy mẫu định kỳ và ghi nhận nhiều chỉ số chưa đạt quy chuẩn.

Tháng 11/2023, cả 3 trên 3 mẫu nước ngoại kiểm đều không đạt, Ủy ban Nhân dân huyện sau đó đã xử lý theo quy định. Đến ngày 27 /2 /2024, kết quả kiểm nghiệm tiếp tục cho thấy 2 trên 3 mẫu không đạt.

Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra ngày 10/12/2024, toàn bộ 3 trên 3 mẫu lấy tại nhà máy đều không đạt yêu cầu. Những kết quả này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải khắc phục tồn tại, bảo đảm an toàn nguồn nước cho người dân.

Theo đại diện Nhà máy nước Dũng Tiến 2, trong các năm 2023 và 2024, việc thi công đường nông thôn mới đã làm vỡ đường ống, dẫn đến áp lực nước yếu và độ đục tăng.

Nhà máy đã khắc phục sự cố ngay sau đó. Đến nay, hệ thống đường ống đã được nâng cấp, đặc biệt là tuyến ống cấp riêng trực tiếp từ nhà máy tới các hộ dân tại xã Trung Lập cũ.

Nhà máy cũng thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nước hằng tháng và khẳng định các chỉ số hiện tại đều đạt quy chuẩn, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và áp lực nước.

Trước việc người dân tiếp tục kiến nghị về chất lượng nước sinh hoạt, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, ngày 1/4/2026, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quang Sáng tiến hành làm việc và lấy mẫu nước tại các hộ dân. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố công khai trong vài ngày tới.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cũng kiến nghị tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động cấp nước của Nhà máy nước Dũng Tiến 2, đồng thời căn cứ vào thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa nhà máy và Ủy ban Nhân dân xã để xem xét chấm dứt hoạt động nếu không đáp ứng yêu cầu.

Trước tình trạng nhiều nhà máy nước mini tại khu vực nông thôn Hải Phòng không bảo đảm chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (cũ) đã ban hành Nghị quyết số 15 ngày 31/7/2024 về các giải pháp bảo đảm cấp nước sạch nông thôn.

Nghị quyết đặt mục tiêu cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn cho toàn bộ người dân khu vực nông thôn, bảo đảm cấp nước liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo quy định pháp luật, đồng thời giảm thất thoát, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Để triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 219 ngày 24/11/2024, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo động lực tái cơ cấu nguồn nước sạch nông thôn.

Sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới tiếp tục triển khai trên phạm vi toàn địa bàn. Ngay sau khi vận hành chính quyền hai cấp, ngày 30/7/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản số 6812 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp cấp nước sạch tại Hải Dương (cũ) và Hải Phòng (cũ), từ đó đề xuất phương án thống nhất trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Kết quả rà soát cho thấy từ năm 1998 đến năm 2025, Hải Phòng (cũ) đã đầu tư 161 công trình cấp nước nông thôn, còn Hải Dương (cũ) có 78 công trình. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thay thế nguồn cấp nước tại 20 nhà máy quy mô nhỏ còn lại.

Đồng thời, phương án phát triển hệ thống cấp nước nông thôn đã được tích hợp vào quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 đến 2030, trình Thủ tướng phê duyệt.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thay thế các nhà máy nước không duy trì ổn định tại một số xã trong quý I năm 2026, đồng thời tiếp tục lộ trình đến năm 2030 chấm dứt hoạt động toàn bộ các nhà máy nước không phù hợp quy hoạch./.

Nỗ lực giải “cơn khát” nước sạch tại các địa bàn xung yếu Đối với người dân nông thôn Cà Mau, nước giếng khoan vốn là nguồn cung cấp sinh hoạt chính. Tuy nhiên đặc thù địa chất tại xã Biển Bạch không cho phép khai thác mạch nước ngầm ngọt.