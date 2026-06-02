Hà Nội chưa thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố - kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6/2026.

Điều hành nội dung kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) vào chiều 2/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết ngày 29/5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố có Tờ trình trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô).

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố có tờ trình và tờ trình bổ sung gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Vì vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các ban của Hội đồng Nhân dân đã tổ chức tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hội thảo và thẩm tra kỹ lưỡng nhằm đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung được đề xuất.

Qua thẩm tra cho thấy, các dự thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của cơ quan thẩm tra và các chuyên gia.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động giao thông đô thị, do đó cần tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng, lấy thêm ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan để bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận xã hội.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung các dự thảo nghị quyết; tiếp thu đầy đủ ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp để hoàn chỉnh hồ sơ.

Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến sẽ xem xét, quyết nghị đối với Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch và Nghị quyết ban hành Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), dự kiến tổ chức vào giữa tháng 6/2026./.

Tiếp tục trình HĐND TP Hà Nội xem xét vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Theo Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, vùng phát thải thấp được triển khai theo nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026 sẽ thực hiện thí điểm tại phường Hoàn Kiếm.