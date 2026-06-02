TP Hồ Chí Minh: Tài xế xe công nghệ, người bán hàng online đóng BHXH bắt buộc

Xuất phát từ thực tiễn quản lý tại địa bàn có quy mô dân số, lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn; đồng thời là nơi phát triển nhanh các loại hình lao động mới, lao động linh hoạt, lao động trong nền kinh tế số, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất một số nội dung góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, người tham gia Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội; trong đó, đề xuất bổ sung nhóm tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đây là những nhóm lao động có việc làm, có thu nhập ổn định, thường xuyên, phát triển nhanh trong nền kinh tế số nhưng hiện chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc bổ sung nhóm đối tượng này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh cho người lao động trong các mô hình việc làm mới.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng người làm việc theo hợp đồng lao động, bao gồm cả hợp đồng lao động dưới 1 tháng, thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố, thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, bảo vệ, dịch vụ… lợi dụng quy định về hợp đồng ngắn hạn để ký hợp đồng dưới 1 tháng nhằm né tránh trách nhiệm đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Số liệu khảo sát từ nguồn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024, năm 2025 của các đơn vị trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 350.000 lao động thuộc nhóm này. Việc bổ sung nhóm lao động này nhằm hạn chế tình trạng lách luật; đồng thời, bảo đảm công bằng về quyền lợi an sinh giữa các nhóm lao động.

Xuất phát từ tình trạng số liệu lao động đơn vị sử dụng lao động kê khai với cơ quan Bảo hiểm xã hội vẫn còn “vênh” với số lao động thực tế đang quản lý và trả lương, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động tại Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội.

Doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội danh sách lao động không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế của doanh nghiệp và cá nhân theo quý, năm; đồng thời, thực hiện chi trả lương cho người lao động qua tài khoản cá nhân.

Việc bổ sung trách nhiệm này nhằm tạo cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý thu, kiểm tra tình hình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động; hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng, đóng không đủ số người hoặc đóng không đúng mức lương thực tế chi trả.

Liên quan đến chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị bổ sung người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định người tham gia Bảo hiểm y tế thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Tuy nhiên, thực tế phát sinh trường hợp từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế lại chưa thuộc diện được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính sách này sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phù hợp với yêu cầu thích ứng với già hóa dân số và bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách./.

