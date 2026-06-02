Chính thức ra mắt ứng dụng "Quanh tôi" giúp tìm kiếm các cửa hàng xăng dầu gần nhất

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa chính thức đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi” từ ngày 1/6. Đây là công cụ số đột phá giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, quản lý chi phí nhiên liệu và trực tiếp tham gia giám sát thị trường.

Trợ lý đắc lực trên mọi cung đường

Điểm nhấn của "Quanh tôi" là tính năng bản đồ số tích hợp. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể nhanh chóng xác định được cửa hàng bán xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ và được chỉ đường tận nơi.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, ứng dụng còn cung cấp minh bạch các thông tin quan trọng như: tình trạng hoạt động của cửa hàng, các loại xăng dầu đang kinh doanh và giá cả cập nhật. Những thông tin này đặc biệt hữu ích và thiết thực khi người dân phải di chuyển trên các tuyến đường dài hoặc trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trên thị trường có biến động.

"Quanh tôi" không chỉ là một công cụ tra cứu mà còn là cầu nối tương tác trực tiếp giữa người dân và cơ quan quản lý. Ứng dụng cho phép người tiêu dùng gửi phản ánh ngay lập tức về các hành vi vi phạm của cửa hàng xăng dầu như: bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán ra, không xuất hóa đơn, hay các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Tất cả các phản ánh này sẽ được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp nhận và xử lý tức thời. Điều này góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hơn thế nữa, người dùng còn có quyền đánh giá chất lượng phục vụ của từng cửa hàng, qua đó tạo động lực xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh và minh bạch.

Tiện ích quản lý cá nhân và kết nối dịch vụ

Một tính năng đáng chú ý khác của "Quanh tôi" là hỗ trợ người dùng quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân một cách khoa học. Người dùng có thể lưu trữ thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí chi tiết theo từng phương tiện.

Ở chiều ngược lại, các cửa hàng bán xăng dầu cũng được hưởng lợi khi có không gian để giới thiệu các dịch vụ giá trị gia tăng của mình. Bên cạnh việc cập nhật giá bán, các trạm xăng có thể quảng bá các tiện ích đi kèm như: trạm sạc xe điện, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ rửa xe, khu vực nhà vệ sinh hay điểm ăn uống. Nguồn dữ liệu phong phú này giúp người dân có đầy đủ thông tin chính xác để đưa ra lựa chọn điểm mua hàng tối ưu nhất.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu từ ứng dụng "Quanh tôi" giúp phân tích, giám sát và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên thị trường. Từ đó, cơ quan chức năng có thể hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ tốt nhất cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong thời gian tới, "Quanh tôi" sẽ tiếp tục được phát triển thêm nhiều tính năng mới chuyên sâu. Trong đó bao gồm: hệ thống cảnh báo bất thường về giá bán và tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu, cùng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước./.

