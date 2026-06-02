Đồng Nai bãi bỏ dự án Khu dân cư Bình Đa do không đấu giá đất

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quyết định bãi bỏ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) để thực hiện mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội.

Theo quyết định số 177/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai bãi bỏ toàn bộ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa.

Cụ thể, bãi bỏ quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bãi bỏ quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, lý do bãi bỏ do việc lựa chọn nhà đầu tư trước đây được thực hiện theo hình thức chỉ định (không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013) chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở tại thời điểm ban hành.

Do đó cần bãi bỏ để dự án triển khai thực hiện mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội phù hợp theo quy hoạch và đáp ứng đầy đủ, chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo liên quan dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.Các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời xử lý các nội dung liên quan dự án theo thẩm quyền và tổ chức triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định pháp luật sau khi Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ toàn bộ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa.

Trước đó, năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai,” xảy ra tại Dự án khu dân cư Bình Đa.

Liên quan đến Dự án khu dân cư Bình Đa, cơ quan chức năng cũng chỉ ra nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan.Dự án Khu dân cư Bình Đa có quy mô khoảng 2,3 ha, do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) làm chủ đầu tư ban đầu.

Năm 2011, Dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco); trong đó Dofico góp 22 tỷ đồng, tương đương 24,4% vốn điều lệ.

Đến năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thu hồi khu đất từ Dofico, giao đất cho Bidaco với thời hạn 50 năm mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án sau đó được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng quy mô từ 235 lên 325 căn nhà, tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 717 tỷ đồng.

Hiện trạng Dự án khu dân cư Bình Đa đã xây dựng các khối nhà lầu liền kề với hàng chục căn./.

