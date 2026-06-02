Phát triển kinh tế đêm gắn với di sản Đền Hùng

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm gắn với di sản và nâng cao chất lượng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc, có chiều sâu. Đây là định hướng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra ngày 2/6.

Theo đánh giá tại hội nghị, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 được tổ chức trong không gian tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức.

Phần hội được triển khai đồng bộ với hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, triển lãm và trình diễn dân gian, thu hút sự tham gia của 148 xã, phường.

Đặc biệt, tỉnh đã khôi phục thành công Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, góp phần tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách. Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hơn 10.000 tin, bài, phóng sự trên các cơ quan báo chí và nền tảng số.

Trong dịp lễ hội, Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước, góp phần thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ và du lịch địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội trong những năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc, lấy giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và bản sắc vùng Đất Tổ làm trung tâm.

Tỉnh sẽ chủ động nghiên cứu xây dựng chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2027 gắn với Năm Du lịch Phú Thọ; rà soát, lựa chọn các hoạt động tiêu biểu, tạo điểm nhấn riêng và phát huy vai trò tham gia của cộng đồng trong tổ chức lễ hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông, Phú Thọ sẽ nghiên cứu phát triển các tour du lịch kết nối Đền Hùng với hệ thống di tích, di sản, điểm du lịch trên địa bàn; hình thành các tuyến du lịch trọng điểm theo các trục văn hóa, thiên nhiên và nghỉ dưỡng nhằm thu hút du khách quanh năm.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển kinh tế đêm gắn với di sản; trước mắt nâng cao chất lượng tour “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội,” đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình nghệ thuật thực cảnh về thời đại Hùng Vương, trình diễn drone light show và mở rộng không gian trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống như Hát Xoan, Hát Ghẹo, Chiêng Mường, Hát trống quân Đức Bác, nghệ thuật Chèo...

Tỉnh Phú Thọ cũng định hướng đầu tư bài bản hơn cho các chương trình văn hóa, nghệ thuật; mở rộng quy mô các hoạt động thể thao, triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Đáng chú ý, địa phương nghiên cứu tổ chức chương trình nghệ thuật vào tối mùng 9/3 âm lịch kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao và Lễ hội văn hóa dân gian đường phố nhằm gia tăng sức hấp dẫn cho chuỗi sự kiện./.

