Lực lượng Hezbollah sẵn sàng ngừng bắn toàn diện với Israel

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 1/6 thông báo với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lực lượng Hezbollah sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức với Israel, đồng thời cam kết đảm bảo thực thi thỏa thuận này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh leo thang ở Liban, đe dọa làm chệch hướng nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa tấn công Beirut. Để phản đối, Iran tuyên bố tạm dừng trao đổi thông điệp với Mỹ qua các bên trung gian.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hezbollah.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho hay ông đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và sẽ không có binh sỹ Israel nào đến Beirut.

Tương tự, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với Hezbollah thông qua các điện đàm cấp cao, hai bên đồng ý rằng mọi hoạt động bắn phá sẽ chấm dứt.

Về phần mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ xác nhận ông đã nói với Tổng thống Trump "rằng nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thị trấn và công dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố ở Beirut."

Trong diễn biến liên quan, Liên hợp quốc ngày 1/6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn trong bối cảnh Israel mở rộng chiến dịch tấn công vào Liban, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran trở nên rất mong manh.

Phát biểu trước báo giới, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang của các hoạt động quân sự trên khắp miền Nam Liban và các khu vực lân cận.

Đại diện Liên hợp quốc khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng việc chấm dứt những hành động thù địch và tránh để tình hình leo thang hơn nữa./.

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban.