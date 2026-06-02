TP Hồ Chí Minh quyết liệt xử lý nạn chăn dắt trẻ xin ăn, chèo kéo khách du lịch

Ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đồng thời nhằm đảm bảo các quyền cơ bản, giúp đối tượng yếu thế tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục và định hướng tương lai, ngăn chặn sự bóc lột và chăn dắt, bảo vệ quyền lợi, sự an toàn và sàng lọc sức khỏe cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Công an Thành phố chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi.

Công an Thành phố tập trung công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú không để phát sinh tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn mà không kịp thời giải quyết; cấp mã định danh cá nhân, căn cước công dân cho các đối tượng để tăng cường quản lý. Đồng thời, hướng dẫn Công an các địa phương tăng cường công tác xử lý, lập hồ sơ và quản lý người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Y tế tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội đang được quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội đảm bảo theo quy định. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng yếu thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Nhằm giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ chăm sóc, giáo dục và định hướng tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho đối tượng lang thang xin ăn, đối tượng khẩn cấp khác tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai chính sách hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; đồng thời kết nối thông tin nhu cầu lao động đến các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tổ chức đào tạo nghề cho người lang thang xin ăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác để sau khi học nghề họ có cơ hội sớm tìm kiếm việc làm.

Để thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nghiêm cấm và xử lý kịp thời tình trạng lang thang xin ăn, đeo bám chèo kéo khách du lịch tại nơi công cộng, các khu, điểm du lịch, các điểm tổ chức lễ hội.

Song song đó, vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, các điểm du lịch, cơ sở tôn giáo cam kết không để đối tượng lang thang xin ăn hoặc giả dạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số để lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trong khuôn viên, địa bàn, đơn vị kinh doanh, quản lý.../.

