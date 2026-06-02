Chi tiết chế độ tiền lương, phụ cấp khi làm nhiệm vụ khẩn cấp

Chính phủ ban hành Nghị định số 190/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tình trạng khẩn cấp; trong đó, quy định rõ chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong tình trạng khẩn cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2026.

Về tiền lương, tiền công, phụ cấp và hỗ trợ đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Nghị định quy định như sau:

Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên tiền lương theo ngạch, bậc, cấp hàm, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ;

Ngoài các khoản quy định ở trên còn được hưởng trợ cấp độc hại, nguy hiểm tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp với mức hưởng như sau:

Mức 1: Bằng 0,2 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Mức 2: Bằng 0,3 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng.

Mức 3: Bằng 0,4 lần mức lương cơ sở tính theo ngày khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe;

Công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trực thêm giờ tại Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực về tình trạng khẩn cấp được hưởng tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động, quan hệ lao động và quy định pháp luật khác có liên quan.

Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn như đối với Dân quân được huy động làm nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Trường hợp làm nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau) được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm không thấp hơn 50% mức trợ cấp ngày công lao động hiện hưởng ở trên.

Ngoài các khoản quy định tại điểm a, b, còn được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm do độc hại, nguy hiểm khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ, với mức hưởng như sau:

Mức 1: Bằng 0,5 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp.

Mức 2: Bằng 0,7 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khi làm nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm, độc hại hoặc làm việc tại khu vực bị thiên tai, dịch bệnh, thảm họa nghiêm trọng.

Mức 3: Bằng 1,0 lần mức trợ cấp ngày công lao động quy định tại điểm a khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe;

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền được cơ quan huy động trả tiền trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và các chế độ khác theo quy định trên; doanh nghiệp, tổ chức chi trả tiền lương trong thời gian được huy động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ và được tính vào chi phí quản lý sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ theo lĩnh vực quản lý nhà nước quy định mức độ độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm khi làm việc trong tình trạng khẩn cấp trong trường hợp pháp luật chưa quy định; việc xác định mức trợ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại b và c ở trên do người có thẩm quyền điều động, huy động quyết định căn cứ vào quy định của pháp luật, quy định của bộ theo lĩnh vực quản lý nhà nước, tính chất nhiệm vụ, địa bàn, mức độ rủi ro và được xác định trong lệnh điều động, huy động.

Chế độ hỗ trợ khác

Nghị định quy định người được điều động, huy động khi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định ở trên tại địa bàn cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về như cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp khi làm nhiệm vụ trực đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) được hưởng tiền ăn thêm tính theo ngày như sau:

Mức 1: Trực có thời lượng từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 0,5 lần mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mức 2: Trực có thời lượng từ 04 giờ trở lên được hưởng mức tiền ăn thêm bằng 1,0 lần mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp và hỗ trợ đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định được ngân sách nhà nước chi trả; cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.

Việc chi trả chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp và hỗ trợ đối với người được điều động, huy động làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời gian thực tế làm nhiệm vụ; trường hợp một người đủ điều kiện hưởng nhiều mức phụ cấp, trợ cấp thì được áp dụng mức được hưởng cao nhất./.

