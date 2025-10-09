Hà Nội: Ứng cứu hơn 2.400 hộ dân ở xã Trung Giã bị cô lập

Lưu lượng nước về hồ Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã giảm
Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, hiện tại mực nước tại hồ Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 đã giảm xuống; lưu lượng nước về đập khoảng 1.130 m3/s.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, mực nước sông Cầu lên cao, hơn mức báo động 3 khiến hơn 2.400 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu ở xã Trung Giã (Hà Nội) bị cô lập tạm thời.
Ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã khiến bờ kè biển tại xã Rạng Đông bị đổ sập hoàn toàn, các khối cấu kiện bêtông lớn bị sóng đánh vỡ nát, nhiều phần bị cuốn ra phía biển.
Chiều 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).
Trước nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê, hơn 2 ngày nay, người dân phối hợp với các địa phương, tình nguyện viên triển khai gia cố, đắp đê Đẩu Hàn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Cầu đã dâng cao bất thường, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư thuộc địa bàn các tỉnh ven sông.
Sáng 9/10, tại Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.
Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tiến hành hội đàm cấp Nhà nước.
Sáng 9/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.
Đến sáng 9/10, nước lũ đã dần rút khỏi trung tâm tỉnh Thái Nguyên, tuy vậy nhiều tuyến phố chính thuộc phường Phan Đình Phùng vẫn ngổn ngang đồ đạc, tài sản bị hư hại, bùn đất, chất thải...
Sáng 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về triển khai khắc phục hậu quả thiên tai sau bão.
Trong đêm 7-8/10/2025, tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với các lực lượng chức năng, nhân dân địa phương khẩn trương hoàn thành gia cố đê bối Đẩu Hàn dài 2,5km do mực nước sông Cầu cao trên báo động 3.
Chính quyền và lực lượng chức năng Cao Bằng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng, khôi phục sản xuất và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thống kê; xử lý số nợ tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Sáng 9/10, Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 9/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Sáng 9/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Chiều 8/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế 2025 (FIATA World Congress 2025).
Sáng 8/10, Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn đang bị cô lập do lũ lụt.
Trung tâm thành phố Thái Nguyên chìm trong nước lũ nghiêm trọng, ảnh từ trên cao ghi lại cảnh tượng ngập sâu gây thiệt hại lớn.
Loạt ảnh do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp các đơn vị nghiên cứu, nhiếp ảnh gia nước ngoài cung cấp, hé lộ nhiều ảnh hiếm nhân kỷ niệm 135 năm hình thành và xây dựng chợ Đồng Xuân (1890-2025).
Ngày hôm nay, 8/10/2025, rất nhiều các đơn vị, tổ chức từ nhiều nơi đã tập trung về địa phương này với số lượng lớn hàng cứu trợ để giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Trước tình hình ngập lụt diện rộng ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quân khu 1 huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ và hàng trăm phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Xã Thất Khê, vùng “rốn lũ” của tỉnh Lạng Sơn nước đã rút. Hiện các đơn vị quân đội đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tính đến ngày 8/10/2025, dù thời tiết tại Hà Nội đã hửng nắng trở lại, nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ cơn bão số 11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn còn bị ngập úng.
Chiều 8/10/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nét đẹp Thu Hà Nội thể hiện qua nhịp sống chậm rãi, người dân thong thả thưởng thức càphê vỉa hè, những gánh hàng rong nhiều màu sắc của: cốm, hồng, chuối, sấu chín...
Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt.
Sáng 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt gây ngập trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, một số tỉnh thành phía Bắc chìm trong cơn lũ lịch sử. Khu vực trung tâm Thái Nguyên hiện vẫn đang chìm trong nước lũ, không điện, không nước trong mấy ngày nay.
Sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.
Sáng 8/10, tiếp cận hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, phóng viên TTXVN ghi nhận tại vị trí đập bị vỡ không lan rộng, mực nước duy trì ở mức vừa phải.