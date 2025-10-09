Hà Nội: Ứng cứu hơn 2.400 hộ dân ở xã Trung Giã bị cô lập

Tính đến ngày 8/10/2025, dù thời tiết tại Hà Nội đã hửng nắng trở lại, nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ cơn bão số 11, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố vẫn còn bị ngập úng.