Hà Nội: Ứng cứu hơn 2.400 hộ dân ở xã Trung Giã bị cô lập

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, mực nước sông Cầu lên cao, hơn mức báo động 3 khiến hơn 2.400 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu ở xã Trung Giã (Hà Nội) bị cô lập tạm thời.

Quốc Lũy
Người dân được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn tại trường mầm non Trung Giã. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Chiến sỹ trung đoàn 68 thuộc sư 312 tham gia bồi đắp gia cố đê tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Chiến sỹ trung đoàn 68 thuộc sư 312 tham gia bồi đắp gia cố đê tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Nước vẫn tiếp tục lên cao tại thôn Trung Kiên xã Trung Giã, Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Người dân được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn tại trường mầm non Trung Giã. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Hàng trăm suất ăn được người dân xã Trung Giã gửi tới bà con vùng bị ngập lụt phải di dời. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Chiến sỹ trung đoàn 68 thuộc sư 312 tham gia bồi đắp gia cố đê tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
#Xã Trung Giã #Ứng cứu hộ dân #Bão số 11 TP. Hà Nội
