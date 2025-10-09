Hà Nội: Nước sông Cầu trên báo động 3, hơn 2.400 hộ dân xã Trung Giã bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, mực nước sông Cầu cao hơn mức báo động 3 khiến hơn 2.400 hộ dân với trên 9.500 nhân khẩu ở xã Trung Giã (Hà Nội) bị cô lập tạm thời.

Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã đã phối hợp với các lực lượng chức năng và bà con nhân dân tham gia bồi đắp, gia cố đê; hỗ trợ lương thực thực phẩm, tổ chức di dời, sơ tán cho hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, cuối giờ sáng 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,97m, trên báo động 3 là 1,97 m; điếm Gò Sành và đê cấp 3 vẫn an toàn.

Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng trực tuần tra canh gác đê và lực lượng hỗ trợ nhân dân và hộ đê theo đúng quy định.

Nước sông lên cao khiến các tuyến đường đi qua địa bàn xã Trung Giã bị ngập sâu, các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nước sông lên cao, làm ngập nhiều tuyến đường giao thông khiến việc đi lại hết sức khó khăn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Tại Quốc lộ 3, đoạn từ nhà máy Yamaha ngập khoảng 200m với độ sâu 1,5m; đoạn từ Nhà máy Việt Tín-Nhà văn hóa Xuân Sơn ngập khoảng 500m, độ sâu 1,2m.

Đường Tỉnh lộ 35, đoạn từ sân bóng Nỷ đến cầu Tú Tạo bị ngập khoảng 300m, độ sâu 1-1,2m; đoạn từ cổng thôn 3 đến hết khu tái định cư Phú Điền ngập khoảng 300m sâu 40cm.

Đường Hồng Kỳ-Bắc Sơn, đoạn Cầu Lai Sơn ngập khoảng 100m sâu khoảng 1,5m.

Đường Tỉnh lộ 296, đoạn từ nhà văn hóa Bình An đến cầu Vát bị ngập khoảng 600m, sâu khoảng 1m.

Đường Minh Trí-Bắc Sơn đi Đô Tân, đoạn Cầu Triền đi thôn Đô Tân ngập khoảng 500m, độ sâu 1,5m...

Ngoài ra, một số tuyến đường trong các thôn bị ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã, các tuyến đê cấp 3 đang có nguy cơ cao tại khu điếm Gò Sành mực nước khoảng 15cm là tràn qua cống, đê cấp 4 bị tràn (đê Vòng Ấm bị tràn 20m, đê Đô Tân 7km).

Lực lượng chức năng cùng nhân dân huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp đắp đê sông Cầu để chống tràn vì nước lũ tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Hiện tại, nước đã làm ngập các hộ dân. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã đã cùng các lực lượng tiếp tục hộ đê tại Đô Tân, Vòng Ấm và đê cấp 3 tại điếm Gò Sành đắp bờ bao khoảng 20m vị trí cống Gò Sành.

Mực nước cao khiến toàn xã Trung Giã có hơn 2.400 hộ dân (với trên 9.500 nhân khẩu) bị cô lập; trong đó, nhiều nhất là các thôn: Đô Tân có 844 hộ (3.210 khẩu), An Lạc có 580 hộ (2.700 khẩu), Lai Sơn 350 hộ (1.400 khẩu), Hòa Bình có 200 hộ (800 khẩu)...

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đang cùng lực lượng quân đội, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ nhân dân ở những nơi cô lập di chuyển đến vị trí an toàn. Đồng thời, tuyên truyền, cắm biển cảnh báo ở những khu vực bị ngập để đảm bảo an toàn trên các tuyến đường giao thông; chăng dây, đặt biển cảnh báo, tuyên truyền vận động người dân di dời ra khỏi những vị trí có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền xã còn thành lập các tổ công tác tiếp tục thực hiện các phương án để di chuyển nhân dân ở những nơi bị ngập sâu ra khỏi khu vực ngập và tổ chức phương án cứu trợ, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Bên cạnh đó, xã tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, chủ động xử lý các sự cố phát sinh; đảm bảo lực lượng sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả đối với các sự cố do thiên tai gây ra; thông báo về tình huống lũ đặc biệt cao Sông Cầu.

Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã, kịp thời ứng phó để đảm bảo an toàn cho người và tài sản./.

