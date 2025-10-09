Cuộc chiến chống ngập ở Hà Nội: Chuyển thành hành động ngay trên đường phố

Liên tiếp trong những ngày qua, Hà Nội phải gánh chịu "bão chồng bão," khi chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 10, cơn bão số 11 lại ập đến, khiến đường phố hóa sông, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Thế nhưng, đằng sau mỗi cơn mưa lớn, là những nỗ lực không ngừng nghỉ, một "cuộc chiến" âm thầm và quyết liệt của chính quyền thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng ngay trên “mặt trận” đường phố, nhằm tiêu thoát nước nhanh, giảm thiểu thiệt hại do úng ngập, đảm bảo đời sống dân sinh.

Thực tế cho thấy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 làm mưa lớn kéo dài, gây ra hơn 100 điểm bị ngập úng trên các tuyến phố; trong đó có hàng chục điểm ngập trên 30 cm, khiến các phương tiện không thể di chuyển được, giao thông thông tê liệt.

Cùng với đó, tại một số điểm ở khu đô thị như Resco, Ecohome1, Ecohome3... cũng bị ngập sâu trong nước, các cửa hàng kinh doanh buộc phải đóng cửa. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, thậm chí học sinh phải nghỉ học do ngập úng cục bộ tại trường học và khó khăn trên đường di chuyển đến trường.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, nỗ lực ứng phó của chính quyền thành phố Hà Nội và các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội... đã tăng cường lực lượng ở mức cao nhất. Không chỉ là các văn bản chỉ đạo, công điện liên tiếp được phát đi từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà "cuộc chiến" chống ngập lụt được chuyển thành hành động ngay trên "mặt trận" đường phố của Thủ đô.

Còn đó là hình ảnh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường... trực tiếp xuống các điểm ngập sâu, lội nước chỉ đạo tiêu thoát nước. Hay hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát giao thông đội mưa, dùng sức đẩy từng chiếc xe chết máy của người dân khỏi vùng ngập, hay đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông đã trở nên quen thuộc. Họ không chỉ làm nhiệm vụ mà còn là chỗ dựa tinh thần cho người dân giữa cơn hoạn nạn.

Đáng chú ý, ngay trong sáng 9/10, do mực nước sông Nhuệ vẫn ở cao, nước rút chậm nên còn úng ngập tại các vị trí Trần Bình (Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hầm chui số 5 và Km9+656 Đại lộ Thăng Long... Ở những khu vực này, tiếng máy bơm gầm gừ và tiếng nước chảy xiết vang cả góc phố. Những "chiến binh" thầm lặng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn đang căng mình để tiêu thoát dòng nước ngập, mang lại sự "khô ráo" và an toàn cho đường phố Thủ đô.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, hiện các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy. Cùng với đó, Công ty đã và đang khẩn trương giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Nếu các công nhân là những "mạch máu" thông suốt trên đường phố, thì các Trạm bơm đầu mối chính là những "trái tim" bơm sự sống cho hệ thống thoát nước đô thị. Hiện các Trạm bơm như: Yên Sở (vận hành 13/20 bơm), Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... đang được vận hành nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước, cùng với đó mở đập Thanh Liệt để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, để ứng phó với cơn bão số 11, đảm bảo tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị chủ động hơn trong công tác phòng chống và xử lý sự cố, xây dựng phương án ứng phó với các trận mưa theo từng kịch bản úng ngập; bố trí nhân lực trực 24/24h trong thời gian mưa bão, chuẩn bị sẵn vật tư, thiết bị dự phòng như barie, biển báo ngập, đèn quay, cờ, còi, băng ngăn… để phối hợp, phân luồng tổ chức giao thông phù hợp.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cùng các phòng chuyên môn tăng cường giám sát, đôn đốc và kiểm tra thực địa tại các điểm thường xuyên ngập sâu, yêu cầu cập nhật tình hình và báo cáo tổng hợp 3 lần mỗi ngày (trước 7h, 15h, 22h), cập nhật diễn biến thường xuyên 1h/lần. Mọi thông tin về tình trạng ngập, hướng dẫn phân luồng, phương án khắc phục cần được cung cấp kịp thời tới các kênh thông tin chính thống và các đơn vị có chức năng để hướng dẫn phân luồng giao thông hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Hưng cho biết thêm, trong và sau mưa, để đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có chức năng kiểm tra, rà soát và đôn đốc các lực lượng, phương tiện của các đơn vị duy trì thoát nước tập trung triển khai theo phương án ứng trực, vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy, chủ động vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống để ứng phó với diễn biến mưa.

Đến nay các điểm úng ngập đã rút chỉ còn tồn tại một số điểm do ảnh hưởng mực nước sông Nhuệ, cầu Ngà dâng cao, thoát nước chậm như Miêu Nha, Tây Mỗ… Trung tâm sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện để giảm thiểu úng ngập trên địa bàn và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, bắt buộc nhằm khắc phục tình trạng bị động trong ứng phó thiên tai, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn cho người dân Thủ đô trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương ứng trực kịp thời tiêu thoát nước khi ngập úng. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Kỹ sư Vũ Hải Hậu, Công ty Cổ phần Xây dựng nền móng Thăng Long cho rằng, mặc dù hạ tầng thoát nước của Hà Nội vẫn còn những thách thức lớn do tốc độ đô thị hóa nhanh và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (nhiều trận mưa đã vượt xa năng lực thiết kế của hệ thống), nhưng chính sự ứng trực 100% quân số, sự nhanh nhạy trong việc vận hành trạm bơm và khai thông dòng chảy đã giúp thành phố giảm thiểu đáng kể thời gian và mức độ ngập lụt.

Còn ở góc độ địa phương, trong mưa bão, ngập úng, lãnh đạo phường Phú Thượng đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị thoát nước triển khai các biện pháp khơi thông dòng chảy, đặt biển cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời, yêu cầu các tổ dân phố, ban ngành đoàn thể chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin, phối hợp xử lý khi có diễn biến phức tạp xảy ra.

Chị Hồ Thị Hoàng Hằng, trú tại phường Phú Thượng, chia sẻ sự có mặt kịp thời của lãnh đạo phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết liệt trong công tác phòng, chống ngập úng; góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân, ổn định đời sống sinh hoạt, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đặc biệt, từng bao cát được người dân chủ động chuẩn bị, từng tấm tôn được quây chặn nước tràn vào nhà, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của người dân Thủ đô.

Hà Nội vẫn đang trên con đường dài để hoàn toàn thoát ngập. Nhưng có thể khẳng định qua cơn bão số 11, những nỗ lực của chính quyền thành phố đã và đang được người dân ghi nhận, từ việc huy động lực lượng ứng trực 24/24h với 100% quân số giữa mưa bão, đến việc chủ động kích hoạt các phương án ứng phó, đều là minh chứng cho quyết tâm giữ ổn định cuộc sống cho người dân Thủ đô. Khi ánh bình minh hé rạng, màu nước đục ngầu trên các tuyến phố đã dần lùi xuống, nhường chỗ cho dòng xe cộ hối hả trở lại. Người dân thở phào nhẹ nhõm và cuộc sống Thủ đô lại tiếp tục guồng quay vốn có./.

