Hà Nội: Khẩn trương sơ tán người dân vùng ngập tại xã Trung Giã đến nơi an toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt đỉnh 29,9m, cao hơn báo động 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra 1,09m.

Dự báo lũ tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại khu vực hạ lưu.

Trước tình hình trên, sáng 8/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, lực lượng công an địa phương, quân đội và dân quân tự vệ tổ chức di dời, sơ tán nhiều hộ dân tại thôn An Lạc đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận, sáng 8/10, nhiều tuyến đường trong thôn An Lạc, xã Trung Giã đã ngập sâu buộc lực lượng chức năng phải huy động phương tiện chuyên dụng, xuồng máy, xe tải cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ vận chuyển người, tài sản của nhân dân.

Đến 12 giờ cùng ngày, các đơn vị đã sơ tán 15 hộ dân với 50 người, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ, đến nơi an toàn.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết thực hiện phương án phòng, chống lụt bão của Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sỹ thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê xung yếu, công trình đê điều đang thi công dở dang; phối hợp các lực lượng tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và chủ động tổ chức di dời người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông đến nơi an toàn.

15 hộ dân với 50 người tại thôn An Lạc, xã Trung Giã (Hà Nội) được sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc cao hơn báo động 3, Ủy ban Nhân dân xã phải huy động lực lượng trực 24/24 giờ, tuần tra, canh gác đê và hỗ trợ nhân dân theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt.

Tỉnh lộ 35 ngập sâu từ 20-30cm, Quốc lộ 3 đoạn qua thôn 9 ngập 30-50cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Toàn xã Trung Giã có 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập tạm thời, tập trung chủ yếu tại các thôn 8, Đa Hội, Bình An, An Lạc, Hòa Bình và Đô Tân.

Trước đó, chiều 7/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đi kiểm tra tình hình úng ngập và công tác ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã.

Đây cũng là thôn phải sơ tán một số hộ dân do ảnh hưởng mưa lớn bởi cơn bão số 10 vào cuối tháng 9 vừa qua.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực địa và yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực trọng điểm, xung yếu cấp thành phố trên tuyến đê hữu Cầu, đoạn Km25+850.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu xã Trung Giã rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, khu vực đê xung yếu, các điểm có nguy sạt lở, ngập úng để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đặc biệt, xã cần chú trọng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chủ động phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến bất thường của thời tiết, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản./.

Hà Nội kịp thời hỗ trợ cho người dân bị cô lập do ngập lụt ở Trung Giã Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã đã ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các thôn, tổ dân phố khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 11.