Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở xã Yên Xuân

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 5046/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Yên Xuân.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định áp dụng khẩn cấp các biện pháp theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm.

Kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn, trường hợp cần thiết, áp dụng phương án cưỡng chế, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư; huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố sạt lở, mất an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ” như chằng chống gia cố, đào bạt, hạ tải… khi có tình huống phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo an toàn về lâu dài cho khu vực sạt lở, tuân thủ trình tự, thủ tục, quy định về địa chất khoáng sản, lâm nghiệp, đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai.

Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của sự cố.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Yên Xuân có mưa lớn dẫn đến sạt lở đất từ sườn đồi phía sau khu dân cư, khu vực thôn 5, chợ Cò, gần đối diện Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân phạm vi ảnh hưởng, sạt trượt đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của 31 hộ dân phía dưới…

Cụ thể, qua kiểm tra trên sườn đồi khu vực sạt lở xuất hiện các khe nứt có kích thước lớn (rộng khoảng 0,5m, sâu quan sát được khoảng 2m); phạm vi ảnh hưởng, sạt trượt khoảng trên 250m. Đặc biệt đáng chú ý, sự cố tiếp tục phát triển mạnh sau ảnh hưởng của đợt mưa, bão số 10.

Nguyên nhân trực tiếp gây ra sạt lở được xác định do thiên tai mưa lớn kéo dài kết hợp với điều kiện địa hình dốc, địa chất khu vực yếu…/.

