Các nhà mạng nỗ lực ứng cứu thông tin, đảm bảo mạng lưới liên lạc vùng lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 06/10 và ngày 07/10 mưa lớn đã tại nhiều tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội... gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang.

Riêng tại Thái Nguyên, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều xã, phường của tỉnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều khu vực gần như bị cô lập. Theo đánh giá, đây là đợt thiên tai có mức độ thiệt hại chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi nước lũ dâng nhanh, giao thông chia cắt, hàng loạt khu dân cư bị ngập sâu, đội ngũ cán bộ công nhân viên các nhà mạng viễn thông tại miền Bắc như MobiFone, Viettel, VNPT vẫn bám trụ tại hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án ứng cứu thông tin khẩn cấp.

Theo đại diện nhà mạng MobiFone này, với tinh thần chủ động - thần tốc - an toàn tuyệt đối, MobiFone Thái Nguyên đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, thiết bị dự phòng và nhiên liệu từ sớm. Nhưng diễn biến khắc nghiệt của bão vượt xa mọi dự đoán, mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

MobiFone Thái Nguyên đã khẩn trương vận chuyển thiết bị, máy phát điện, xăng dầu tới các điểm bị cô lập, đồng thời triển khai phương án cắt giảm phụ tải để ưu tiên cho MC và DWDM (các node truyền dẫn quan trọng trên địa bàn).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty, cùng sự phối hợp tích cực của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, MobiFone Thái Nguyên đã khẩn trương vận chuyển thiết bị, máy phát điện, xăng dầu tới các điểm bị cô lập, đồng thời triển khai phương án cắt giảm phụ tải để ưu tiên cho MC và DWDM (các node truyền dẫn quan trọng trên địa bàn).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc đã tổ chức họp khẩn sáng 8/10, đưa ra các phương án dự phòng, cử đoàn hỗ trợ trực tiếp xuống địa bàn, huy động bổ sung nguồn lực và trang thiết bị để bảo đảm an toàn cho con người và hạ tầng.

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước tại Thái Nguyên vẫn đang ở mức báo động, dự báo mưa dông tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên, các cán bộ công nhân viên MobiFone Thái Nguyên vẫn đang nỗ lực từng giờ, từng phút để giữ ổn định liên lạc, đảm bảo mạng lưới và hỗ trợ người dân vùng lũ.

Cũng theo đại diện Viettel, cơn bão số 11 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Mực nước sông dâng cao, gây ngập diện rộng tại thành phố Thái Nguyên và các xã lân cận, nhiều tuyến đường bị tê liệt, hệ thống điện bị gián đoạn trên diện rộng và kéo dài. Dẫn tới, một số trạm BTS bị mất nguồn do bị cô lập, diễn ra rải rác tại một số khu vực như Trung tâm Thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai, Na Rì, Định Hóa.

Do đặc thù Thái Nguyên có nhiều vùng trũng bị ngập sâu và cô lập nên công tác di chuyển, mang vật tư, xăng dầu ứng cứu thông tin gặp rất nhiều khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Viettel đã chủ động triển khai hàng loạt phương án ứng phó linh hoạt cả về con người và trang thiết bị ứng cứu thông tin, nhanh chóng khoanh vùng và kiểm soát được ảnh hưởng. 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận, bao gồm cả lực lượng tinh nhuệ tại các Tổng Công ty đã được huy động để có mặt tại Thái Nguyên ngay trong đêm.

Viettel đã chủ động trang bị 50 chiếc thuyền, xuồng để đảm bảo tiếp xăng dầu cho các trạm BTS, hàng chục drone cho nhiệm vụ trinh sát và vận tải thiết bị, xăng dầu tới các điểm ngập lụt, sạt lở không tiếp cận được. Cùng với đó, Viettel đã trang bị thêm hệ thống điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện và 1.000 ắc quy để đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân và công tác cứu hộ cứu nạn tại địa phương.

Theo đại diện VNPT, điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang.

Trước tình hình đó, VNPT đã cử các đội ứng cứu tới các điểm bị sự cố và triển khai các giải pháp phù hợp và kịp thời để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Tại Thái Nguyên, tình hình ngập lụt diễn ra diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và hệ thống điện, viễn thông chịu tác động nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông. Lực lượng trực 24/7 được phân công tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai phương án "4 tại chỗ."

VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâm, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng kịp thời ngay trong đêm 7/10 khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ đảm bảo an toàn thông tin cho trạm nút mạng.

VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâm, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng kịp thời ngay trong đêm 7/10 khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ đảm bảo an toàn thông tin cho trạm nút mạng.

Trong mưa lũ, các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên đã không quản ngại hiểm nguy, lội nước lũ, điều chuyển máy nổ, kê kích thiết bị, thay thế dây thuê bao hỏng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo.

Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên thông tin liên lạc di động cơ bản được đảm bảo đến các trung tâm xã/phường đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, VNPT Thái Nguyên đã ưu tiên băng thông cho các đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. VNPT Thái Nguyên cũng tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch để cung cấp sim và hỗ trợ khách hàng sạc pin miễn phí, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong thời điểm khó khăn.

Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của ngập lụt diện rộng song VNPT đã tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, phương án ứng phó đã thực hiện đảm bảo tốt thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn.

Tại Cao Bằng, cơn bão số 10 gây ngập nhiều địa bàn, gây sạt lở nhiều tuyến đường quan trọng, làm đổ cột, đứt cáp, mất điện nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và ứng cứu thông tin. Tiếp đó, cơn bão số 11 tiếp tục gây ảnh hưởng tới Cao Bằng với đỉnh lũ vượt cơn bão số 10. Hai cơn bão lớn liên tiếp trong 1 tuần đã làm đứt một số tuyến cáp, mất điện lưới diện rộng gây ra mất tín hiệu kết nối cho khoảng 10.000 thuê bao Internet trên địa bàn và nhiều thuê bao di động bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, lực lượng ứng cứu của VNPT Cao Bằng đã và đang thực hiện ứng cứu 24/24h và đã kịp thời xử lý, khắc phục sự cố tại các điểm đứt truyền dẫn. VNPT Cao bằng đã sẵn sàng nhân lực để hỗ trợ khách hàng ngay sau khi có điện trở lại.

Cùng với sự chủ động của VNPT địa bàn, Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng nguồn lực với 500 nhân lực cùng phương tiện, máy nổ, vật tư công cụ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục, khôi phục nhanh mạng lưới, dịch vụ. Ngay sáng 8/10, VNPT đã tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai phương án vận chuyển nhiên liệu song song với các giải pháp tối ưu nguồn điện cho các thiết bị quan trọng đáp ứng duy trì hoạt động cho trạm trung tâm Tp Thái Nguyên đảm bảo thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó VNPT cũng đã sẵn sàng các thiết bị thông tin vệ tinh Inmsarsat sẵn sàng phục vụ đáp ứng thông tin chỉ đạo điều hành cho Lãnh đạo các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp các nhà mạng thực hiện Roaming dịch vụ di động để đảm bảo thông tin tốt nhất đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân./.

