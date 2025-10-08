Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Chiều 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, với tinh thần: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong bộ ủng hộ ít nhất một ngày lương để giúp người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.”

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết trong tháng 9 và đầu tháng 10 vừa qua, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão. Trong đó bão số 9 (Ragansa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) đã tác động rất lớn, gây ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản tại nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm nay (8/10), bão số 10 và bão số 11 đã làm hơn 80 người chết và mất tích; trên 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

“Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, đời sống người dân tại các vùng bị ảnh hưởng gặp vô vàn khó khăn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ,” ông Thắng nói.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: BNNMT)



Trước tình hình đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nông nghiệp và môi trường chung tay, góp sức giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ.

“Đây lúc mỗi chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành quyên góp, ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương để giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống, sản xuất,” ông Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc ủng hộ trước mắt, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng đề nghị Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc bộ tiếp tục phát động ủng hộ đồng bào; tiếp nhận, tổng hợp và chuyển số tiền quyên góp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng địa chỉ.

Ông Thắng cũng giao các đơn vị chủ động phối hợp nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho cơ quan chức năng và người dân; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; chủ động tham mưu “từ sớm, từ xa” các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ. (Ảnh: BNNMT)



Ngoài ra, các đơn vị sản xuất phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương chủ động khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất, sinh kế phù hợp với tình hình thực tiễn; nghiên cứu, hỗ trợ các địa phương phát triển các mô hình sinh kế bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết thúc lễ phát động, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Sự đóng góp, giúp đỡ của chúng ta sẽ góp phần sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất cho bà con để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đảng và Chính phủ đã giao cho ngành nông nghiệp và môi trường trong năm 2025.”

Theo thống kê ngay trong chiều 8/10, sau lễ phát động, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ghi nhận gần 1 tỷ đồng được lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn bộ quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ./.

Thủ tướng thị sát, động viên nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Thái Nguyên Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các lực lượng tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, cũng như khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để di dời, sơ tán dân cư.