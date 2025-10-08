Lạng Sơn thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng do ảnh hưởng bão lũ

Tính đến nay, Lạng Sơn đã có 2 người bị thương do mưa lũ; sơ bộ trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng; ngập lụt diện rộng tại nhiều xã; trên 1.00ha hoa màu bị ngập, 153 điểm đường giao thông bị sạt lở.

Ngày 8/10, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đóng trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, triển khai hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tính đến nay, Lạng Sơn đã có 2 người bị thương; sơ bộ trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng; ngập lụt diện rộng tại nhiều xã. Trên 1.00ha hoa màu bị ngập, 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m³; vỡ đập tại Đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến.

Ước tính tổng thiệt hại bước đầu khoảng 150 tỷ đồng./.