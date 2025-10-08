Xã hội

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

infographics-ho-tro-khan-cap-1.jpg

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025./.

