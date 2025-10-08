Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025./.
Vì sao tỉnh Thái Nguyên ngập nặng, nước tràn quảng trường Võ Nguyên Giáp?
Mưa lũ lịch sử khiến sông Cầu vượt báo động 3 gần 3m, ngập sâu trung tâm Thái Nguyên, 3 người chết, 3 mất tích, nhiều khu dân cư bị cô lập, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.