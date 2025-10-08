Miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ bão lũ

Chiều ngày 8/10, Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái đã ký văn bản gửi tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC; Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC); các Khu quản lý đường bộ I, II, III, IV đề nghị miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ.

Văn bản nêu rõ, trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 và số 11 (bão Bualoi và Matmo) đã gây ra sức tàn phá và thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung nước ta.

Thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; để hỗ trợ vận chuyển hàng hoá cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phối hợp với Khu Quản lý đường bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất.

“Toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được ghi nhận sự việc và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ đúng quy định,” Cục trưởng Bùi Quang Thái cho hay./.

Lực lượng cứu trợ từ khắp nơi tập trung về Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ Ngày hôm nay, 8/10/2025, rất nhiều các đơn vị, tổ chức từ nhiều nơi đã tập trung về địa phương này với số lượng lớn hàng cứu trợ để giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ.