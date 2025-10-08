Thủ tướng: Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, sống màn trời, chiếu đất

Ngày 8/10, ngay sau Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13, khóa XIII, trước tình hình mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng ngập lụt.

Tại tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 06 đến ngày 07/10, lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử; khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước; hàng chục địa bàn bị cô lập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thị sát tình hình tại các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt, với hàng trăm hộ gia đình có nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống hết sức khó khăn.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, chủ động di dời dân đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, bằng mọi biện pháp tiếp cận vùng bị cô lập để cứu trợ lương thực, nước uống, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, màn trời chiếu đất.

Về lâu dài, Chính phủ thống nhất đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, phòng chống lũ lụt dọc sông Cầu để bảo đảm an toàn bền vững./.