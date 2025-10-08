Chống tràn khẩn cấp đê Hà Châu, ứng phó với lũ trên sông Cầu thuộc Thái Nguyên

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Hiện nay, lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên; mực nước lúc 17 giờ, ngày 8/10 trên sông Cầu tại Chã là 11,47m, tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẩn trương huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê về phía đồng.

Tỉnh rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời thường trực kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Thái Nguyên báo cáo kịp thời các sự cố, tình huống xảy ra về Bộ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

Các nhà mạng nỗ lực ứng cứu thông tin, đảm bảo mạng lưới liên lạc vùng lũ Đội ngũ cán bộ công nhân viên các nhà mạng viễn thông của miền Bắc vẫn bám trụ tại các khu vực ảnh hưởng bởi lũ lụt, khẩn trương triển khai các phương án ứng cứu thông tin khẩn cấp.