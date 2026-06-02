Đam mê bóng đá gắn kết thiếu nhi Việt Nam-Liên bang Nga

Bên cạnh việc học tập, đam mê với trái bóng và sân cỏ đã kết nối thiếu nhi con em cộng đồng người Việt với bạn bè đồng trang lứa tại Liên bang Nga.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức giải đấu bóng đá giao hữu để các em được thỏa sức đam mê và gắn kết với nhau bền chặt hơn.

Năm nay bước sang tuổi 14, em Vũ Sơn Hà đã có 5 năm liền học tập tại Moskva, Liên bang Nga. Cũng bằng ấy thời gian em được gắn bó với trái bóng, qua đó được giao lưu kết nối với rất nhiều bạn người Nga có cùng đam mê.

Bóng đá không chỉ giúp Vũ Sơn Hà học tiếng Nga tốt hơn, nâng cao thể lực mà còn giúp em tự tin hòa nhập với môi trường học tập tại nước này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Moskva, em Vũ Sơn Hà chia sẻ niềm vui khi được tham gia thi đấu cùng đông đảo các bạn cùng trang lứa người Việt Nam và Nga trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Em cho biết trong thời gian học tập ở trường em được học và chơi bóng cùng các bạn người Nga dưới sự hướng dẫn của các thầy.

Có cùng đam mê chơi bóng đá từ nhỏ, em Grisha, 13 tuổi, chia sẻ niềm vui khi có nhiều bạn người Việt Nam cùng chơi bóng trong lớp năng khiếu bóng đá.

Em Grisha cho biết các bạn người Việt Nam chơi bóng rất khéo, lúc nào cũng vui vẻ, đoàn kết, luôn thể hiện tinh thần đồng đội khi thi đấu.

Em Grisha chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi được thi đấu bóng đá cùng các bạn Việt Nam và có rất đông người đến đây cổ vũ chúng em thi đấu.”

Ban tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho các cầu thủ. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Để có hoạt động giao lưu ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi Việt Nam và Nga phải kể đến công sức của Ban Tổ chức giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga và đông đảo phụ huynh trong cộng đồng người Việt tại Moskva.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết các em thiếu nhi người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn cố gắng luyện tập bóng đá thường xuyên. Trong cộng đồng cũng có nhiều lớp bóng đá mời các giáo viên, huấn luyện viên người Nga để dạy cho các em có sở trường và đam mê theo học trong nhiều năm liền.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ban Tổ chức giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga tổ chức giải giao hữu dành cho các em lứa tuổi U14 và U13 trong cộng đồng được thi đấu và giao lưu với các bạn cùng trang lứa người Nga.

Thông qua hoạt động này, các em được giao lưu, tự tin thể hiện khả năng và niềm đam mê của mình, qua đó nhân rộng và phát triển phong trào bóng đá thiếu nhi trong cộng đồng người Việt tại nhiều thành phố khác của Liên bang Nga./.

