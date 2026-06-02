Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, bốn người trong cùng gia đình tử vong

Trong lúc chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước.

PV
Lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)
Tối 2/6, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố, khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, chiều 2/6, chị Phạm Thị N. (sinh năm 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (sinh năm 2014), Phạm Minh T. (sinh năm 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước.

Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
