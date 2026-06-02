Bắc Ninh đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 2/6, tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã có buổi làm việc, kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đa số người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, dẫn đến tiến độ giải quyết một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ hàng tuần, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Cùng với đó, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, không để tồn đọng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các xã, phường cần thành lập tổ thường trực thực hiện dự án, trong đó có sự tham gia của lực lượng công an để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh tại thực địa. Khi nhà đầu tư, nhà thầu gặp khó khăn, phải báo ngay cho tổ thường trực để giải quyết; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 nghiên cứu, đề xuất phương án cấp điện tối ưu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân tại các khu tái định cư. Đối với dự án đường điện phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện việc bàn giao mặt bằng các vị trí cột điện trước ngày 15/6.

Liên quan đến di chuyển các công trình tôn giáo phục vụ giải phóng mặt bằng dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo, chủ đầu tư khu tái định cư và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương án bố trí địa điểm phù hợp để xây dựng nhà thờ tạm tại vị trí mới, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đồng bào giáo dân có nơi sinh hoạt tôn giáo ổn định trong thời gian thực hiện dự án.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến nay, với phần diện tích đất nông nghiệp, các địa phương đã lập phương án tạm tính và ứng chi trả tiền được hơn 3.300 tỷ đồng cho khoảng 6.760 hộ, diện tích khoảng 760,75ha, đạt 60,2% diện tích cần thu hồi. Công tác kiểm kê, bồi thường đất ở cơ bản hoàn thành tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng; nhiều khu vực đã được phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả cho người dân.

Đối với công tác di dời mồ mả, các địa phương đã kiểm kê khoảng 12.000 ngôi mộ, trong đó xã Gia Bình đã chi trả được 4.699 ngôi mộ (riêng khu vực APEC đã hoàn thành việc di chuyển mộ); xã Nhân Thắng hoàn thành chi trả và di chuyển 421/421 ngôi mộ; xã Lương Tài đã tạm ứng chi trả cho 2.146/6.588 ngôi mộ.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, nghĩa trang và các công trình phụ trợ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, khu tái định cư tại các xã Lương Tài và Trung Chính đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 124/239ha; các khu tái định cư tại xã Gia Bình với quy mô 172ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Các dự án liên quan cũng đang được triển khai tích cực. Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 Nguyễn Xuân Đương cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ Km9+000 đến Km27+766), đến nay, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 191,5ha đất với tổng kinh phí hơn 653,3 tỷ đồng; thực hiện chi trả cho người dân tổng số 622,61 tỷ đồng. Đồng thời, đã tổ chức họp dân, công khai phương án thu hồi đất nông nghiệp đợt 1 với diện tích 214,34ha tại các địa phương có dự án đi qua; kiểm đếm tài sản, công trình trên đất ở của 485/561 hộ dân tại các địa phương.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi, bàn giao khoảng 220 ha mặt bằng gồm đất nông nghiệp, đất công ích và các loại đất khác phục vụ thi công dự án.

Hiện, các dự án còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất giao trái thẩm quyền, hồ sơ địa chính chưa hoàn thiện, quy hoạch chồng lấn với các dự án khác, việc xác định nguồn gốc đất; ranh giới địa giới hành chính và diện tích đất xen kẹp giữa các địa phương gây khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.../.

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Với tổng mức đầu tư lên tới 196.370 tỷ đồng cho hai giai đoạn, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao nhất dành cho các sân bay quốc tế quy mô lớn.