Quy định về việc đưa lực lượng ra nước ngoài hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa

Tại Quyết định số 27/2026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang ký Quyết định số 27/2026/QĐ-TTg quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Quyết định này gồm 4 chương, 36 điều quy định chi tiết khoản 4 Điều 8 Luật Tình trạng khẩn cấp số 104/2025/QH15 về việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài trong trường hợp Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Việc tiếp nhận, quản lý, điều phối sử dụng các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Đối tượng áp dụng

Quyết định quy định đối tượng áp dụng gồm: Bên viện trợ được quy định tại Quyết định này là các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí, tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, bao gồm: Các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền; Các bộ, cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài, chính quyền địa phương nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam trực tiếp cung cấp khoản viện trợ hoặc ủy quyền cho các tổ chức pháp nhân nước ngoài quản lý các khoản viện trợ; Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân được thành lập theo luật pháp nước ngoài; Các cá nhân nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bên tiếp nhận viện trợ là các tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam; có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung của các khoản viện trợ trong trường hợp Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế được cấp có thẩm quyền quyết định trong trường hợp Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đối tượng thụ hưởng viện trợ là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong tình trạng khẩn cấp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại nước ngoài.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm nạn nhân trong 1 tòa nhà ở thị trấn Zabuthari, thủ đô Nay Pyi Taw. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là lực lượng thường trực tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài

Về lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, Quyết định quy định như sau:

Lực lượng Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa gồm:

Lực lượng thường trực: Bộ Quốc phòng: Đội Cứu sập; Đội Khắc phục hậu quả về môi trường; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; Trung tâm Cứu nạn tàu ngầm; Bệnh viện dã chiến, đội quân y;

Bộ Công an: Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm và tham gia cứu nạn, cứu hộ; Đội Y tế sơ cứu khẩn cấp.

Lực lượng khác: Bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, đưa chuyên gia và lực lượng thuộc quyền tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế được huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế; hằng năm tổ chức tập huấn, diễn tập ít nhất 1 lần.

Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe làm việc trong môi trường khắc nghiệt; có độ tuổi dưới 45 tuổi (trừ người chỉ huy); trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Về trang bị, phương tiện, trang phục, Quyết định quy định như sau:

Trang bị, phương tiện chuyên dụng, hiện đại, gọn, nhẹ, đồng bộ, đa năng, có khả năng mang vác, cơ động nhanh, phù hợp với từng loại hình thảm họa, yêu cầu trợ giúp của nước sở tại.

Trang phục khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài thống nhất theo quy định của Bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực.

Ngân sách bảo đảm hoạt động cho lực lượng của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa: Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, ngành trung ương, địa phương; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Thường trực Ban Bí thư quyết định việc đưa lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài

Quyết định nêu rõ: Căn cứ quan hệ ngoại giao của Việt Nam và nhu cầu cần trợ giúp của quốc gia xảy ra thảm họa, Bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương liên quan lập đề xuất đưa lực lượng, phương tiện Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa theo nguyên tắc sau:

Trường hợp đề xuất sử dụng lực lượng Quân đội và Công an ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan đề xuất xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư xem xét quyết định.

Lực lượng cứu hộ của Quân đội Việt Nam cùng với chó nghiệp vụ tìm kiếm người tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN phát)

Trường hợp đề xuất sử dụng lực lượng Công an ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa (không có lực lượng, phương tiện của Bộ Quốc phòng): Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương đề xuất xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư xem xét quyết định.

Trường hợp đề xuất không sử dụng lực lượng vũ trang ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa: Bộ, ngành trung ương, địa phương được giao nhiệm vụ chỉ huy báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2026./.

