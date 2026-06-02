Nhật Bản tiếp tục tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa nhiên liệu của Tổ máy số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

TEPCO cho biết các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển đến một cơ sở làm mát tiên tiến hơn trong khuôn viên nhà máy. Dự kiến, thời gian di dời tổng cộng 615 thanh nhiên liệu hạt nhân sẽ kéo dài trong thời gian khoảng 2 năm.

Hơn 15 năm sau vụ rò rỉ phóng xạ năm 2011, hiện vẫn còn 587 thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và 28 thanh nhiên liệu mới chưa sử dụng trong bể chứa nhiên liệu của Tổ máy số 2 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Số nhiên liệu này đang được làm mát bằng các thiết bị tạm thời.

Trước đó, công tác di dời các thanh nhiên liệu hạt nhân tại Tổ máy số 3, 4 và 6 đã hoàn tất. TEPCO cũng đã bắt đầu di dời nhiên liệu hạt nhân tại Tổ máy số 5 từ tháng 7/2025 và dự kiến di dời 392 thanh nhiên liệu hạt nhân còn sót lại tại Tổ máy số 1 trong giai đoạn năm 2027-2028.

Theo kế hoạch, công tác di dời tại cả 6 tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ hoàn tất vào năm 2031./.

