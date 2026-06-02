Thế giới

Châu Á-TBD

Nhật Bản tiếp tục tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1

TEPCO cho biết các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển đến một cơ sở làm mát tiên tiến hơn.

Bùi Hà
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 2/6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa nhiên liệu của Tổ máy số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

TEPCO cho biết các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển đến một cơ sở làm mát tiên tiến hơn trong khuôn viên nhà máy. Dự kiến, thời gian di dời tổng cộng 615 thanh nhiên liệu hạt nhân sẽ kéo dài trong thời gian khoảng 2 năm.

Hơn 15 năm sau vụ rò rỉ phóng xạ năm 2011, hiện vẫn còn 587 thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và 28 thanh nhiên liệu mới chưa sử dụng trong bể chứa nhiên liệu của Tổ máy số 2 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Số nhiên liệu này đang được làm mát bằng các thiết bị tạm thời.

Trước đó, công tác di dời các thanh nhiên liệu hạt nhân tại Tổ máy số 3, 4 và 6 đã hoàn tất. TEPCO cũng đã bắt đầu di dời nhiên liệu hạt nhân tại Tổ máy số 5 từ tháng 7/2025 và dự kiến di dời 392 thanh nhiên liệu hạt nhân còn sót lại tại Tổ máy số 1 trong giai đoạn năm 2027-2028.

Theo kế hoạch, công tác di dời tại cả 6 tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ hoàn tất vào năm 2031./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Fukushima số 1 #Công ty Điện lực Tokyo #Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân bốc vác gạo trong nhà kho của Cơ quan lương thực quốc gia Philippines ở thành phố Valenzuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tái cấu trúc đầu vào cho hạt gạo châu Á

Các quốc gia sản xuất gạo hàng đầu châu Á đang chủ động tái cấu trúc nguồn cung đầu vào và đẩy nhanh quá trình "xanh hóa" sản xuất nhằm xây dựng nền nông nghiệp bền vững trong dài hạn.

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường sau vụ rò rỉ khí. (Ảnh: koreajoongangdaily)

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nêu yêu cầu trong chuyển giao OPCON với Hàn Quốc

Washington tiếp tục ủng hộ Seoul sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, song nhấn mạnh tiến trình chuyển giao OPCON cần đáp ứng các điều kiện cần thiết và duy trì vai trò của quân đội Mỹ.