Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Ngày 1/6, một vụ hỏa hoạn tại nhà máy của tập đoàn sản xuất chip SK hynix của Hàn Quốc đã làm rò rỉ khí hydro florua cực độc khiến 7 người phải nhập viện. Toàn bộ khoảng 3.600 nhân viên tại các dây chuyền sản xuất đã được sơ tán để phòng ngừa.



Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Hệ thống phun nước tự động đã dập tắt đám cháy ngay lập tức, nhưng vụ cháy đã gây ra rò rỉ khí hydro florua cực độc.



Có 10 công nhân có mặt tại hiện trường vào lúc xảy ra vụ việc. Trong số những người phải nhập viện có 5 người bị kích ứng mắt, 2 người không có triệu chứng cụ thể nào.



Quan chức nhà máy cho biết nhân viên sẽ trở lại làm việc sau khi hoàn tất công tác kiểm tra an toàn, đồng thời khẳng định hiện hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng.



Cùng ngày, tại nhà máy của công ty quốc phòng Hanwha Aerospace xảy ra một vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng, 2 người bị thương.



Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết vụ nổ được báo cáo cho chính quyền vào khoảng 11h00 theo giờ địa phương (tức 9h00 theo giờ Hà Nội) tại nhà máy của Hanwha ở Daejeon, cách Seoul khoảng 150 km về phía Nam.



Hanwha Aerospace là nhà sản xuất quốc phòng lớn của Hàn Quốc, chuyên sản xuất vũ khí, hệ thống pháo binh và các linh kiện hàng không vũ trụ.

Cơ sở Daejeon của công ty tập trung vào nghiên cứu và phát triển, bao gồm các công nghệ vũ khí tiên tiến và các hệ thống liên quan đến không gian.

Một đại diện của Hanwha cho biết hiện chưa xác định được chính xác hoàn cảnh xảy ra vụ nổ và mức độ thiệt hại.



Văn phòng của Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Tổng thống đã chỉ thị huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để khống chế đám cháy./.





