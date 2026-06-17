Hàn Quốc: Mỹ cam kết hỗ trợ thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 17/6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Oh Hyun Joo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết đóng vai trò cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo bà Oh Hyun Joo, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.

Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm và tham gia của Mỹ trong nỗ lực xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề này.

Hai bên đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác cùng có lợi, trong đó có lĩnh vực đóng tàu và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã nhiều lần trao đổi trong thời gian diễn ra hội nghị G7, qua đó tái khẳng định sự tin cậy và quan hệ gần gũi giữa hai bên.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng chúc mừng người đồng cấp Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây với Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz./.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết từng bước khôi phục lòng tin liên Triều Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul không theo đuổi mục tiêu thống nhất thông qua cạnh tranh thể chế hay sáp nhập đơn phương, đồng thời cam kết thúc đẩy xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài.