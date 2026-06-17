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Hàn Quốc: Mỹ cam kết hỗ trợ thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm và tham gia của Mỹ trong nỗ lực xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trần Quyên
Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại Khu phi quân sự liên Triều ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon. (Ảnh: AP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại Khu phi quân sự liên Triều ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 17/6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Oh Hyun Joo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết đóng vai trò cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo bà Oh Hyun Joo, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.

Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm và tham gia của Mỹ trong nỗ lực xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề này.

Hai bên đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác cùng có lợi, trong đó có lĩnh vực đóng tàu và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã nhiều lần trao đổi trong thời gian diễn ra hội nghị G7, qua đó tái khẳng định sự tin cậy và quan hệ gần gũi giữa hai bên.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng chúc mừng người đồng cấp Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột gần đây với Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Hàn Quốc #Hội nghị thượng đỉnh G7 #Bán đảo Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên
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