Tổng thống Hàn Quốc cam kết từng bước khôi phục lòng tin liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các vụ đụng độ ngoài ý muốn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, từng bước khôi phục lòng tin quân sự giữa hai bên nhằm tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông điệp trên được Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra trong bối cảnh kỷ niệm 26 năm Tuyên bố chung liên Triều ngày 15/6/2000, một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra cơ hội đối thoại và hợp tác giữa hai miền.

Phát biểu tại Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Vatican ngày 14/6 (giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng chia rẽ và đối đầu gia tăng, trong khi Bán đảo Triều Tiên cũng không nằm ngoài thực tế đó.

Ông nhận định quan hệ liên Triều hiện vẫn trong trạng thái căng thẳng khi các kênh liên lạc giữa hai bên bị gián đoạn và sự thiếu tin cậy tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn còn hiện hữu.

Ông cho biết kể từ khi nhậm chức, chính quyền Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động phát thanh tuyên truyền và phát tờ rơi về phía Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Seoul không theo đuổi mục tiêu thống nhất thông qua cạnh tranh thể chế hay sáp nhập đơn phương, đồng thời cam kết thúc đẩy xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài vượt ra ngoài khuôn khổ hiệp định đình chiến hiện nay.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Tòa Thánh đối với tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hòa bình liên Triều sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định của thế giới.

Thánh lễ do Hồng y Yoo Heung Sik chủ trì. Trong bài giảng, Hồng y Yoo Heung Sik kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./.

Hàn Quốc sẽ mở lại toàn bộ các tuyến đường mòn hòa bình dọc biên giới liên Triều Thông báo ngày 1/4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nêu rõ các tuyến đường mòn - được gọi chung là “Đường mòn Hòa bình DMZ” - sẽ mở cửa từ ngày 17/4 đến hết ngày 30/11 tới.