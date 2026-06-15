Chứng khoán châu Á bứt phá mạnh sau tín hiệu tích cực từ xung đột Trung Đông

Thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/6, trong khi giá dầu lao dốc 5%, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ.

Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng áp lực lạm phát toàn cầu sẽ hạ nhiệt, qua đó giảm nhu cầu phải duy trì lãi suất ở mức cao.

Tâm lý lạc quan tại châu Âu đã đưa cả chỉ số STOXX 600 và FTSE Eurofirst lên mức cao kỷ lục ngay từ đầu phiên. Trước đó, các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Á đã đồng loạt bứt phá mạnh, trong khi các chỉ số tương lai cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên khi mở cửa phiên giao dịch, với mức tăng dự kiến từ 1,3% đến 2%.

Sáng 15/6, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận thỏa thuận này bao gồm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, dù chưa công bố chi tiết cụ thể.

Trong tuần này, ông Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Đông và tham dự một phiên làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.

Về phía Iran, nước này cho biết hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ do Iran và Oman cùng quản lý. Điều này có thể tạo ra thách thức đối với nguyên tắc tự do thương mại quốc tế và làm dấy lên khả năng các tàu thuyền phải trả một loại phí quá cảnh nhất định.

Ông John Hardy, chiến lược gia của Saxo Bank, nhận định thỏa thuận hòa bình này là một trong những yếu tố hỗ trợ tích cực nhất đối với thị trường tài chính hiện nay, đặc biệt sau làn sóng hưng phấn từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá kỷ lục 75 tỷ USD của SpaceX gần đây.

Thông tin trên cũng được xem là tín hiệu tích cực đối với hàng loạt ngân hàng trung ương chuẩn bị họp trong tuần này, bởi áp lực phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát do giá năng lượng tăng cao đã phần nào giảm bớt.

Thị trường chứng khoán Tokyo. (Ảnh minh họa: nikkei)

Thị trường chứng khoán châu Á bứt phá mạnh, dẫn đầu là Tokyo và Seoul với mức tăng khoảng 5%. Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục thu hút dòng tiền lớn sau thương vụ IPO kỷ lục của SpaceX hồi tuần trước.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ở mức cao chưa từng có. Chỉ số Nikkei lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 69.000 điểm sau khi có lúc tăng hơn 5% trong phiên. Chỉ số Nikkei 225 tăng 3.297,46 điểm, tương đương 4,99%, lên 69.317,50 điểm, sau khi chạm đỉnh trong ngày ở mức 69.682,23 điểm. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi Mỹ và Iran xác nhận đã thống nhất một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Chỉ số KOSPI tăng 422,36 điểm, tương đương 5,2%, lên 8.545,98 điểm sau khi có lúc đạt 8.603,48 điểm. Đồng won của Hàn Quốc cũng tăng giá mạnh.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,7% lên 24.892,18 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,6% lên 4.096,47 điểm.

Các thị trường tại Sydney, Singapore và Đài Bắc đều tăng hơn 1%. Tại châu Âu, các sàn giao dịch ở London, Paris và Frankfurt cũng khởi đầu tuần mới trong sắc xanh.

Đáng chú ý, thị trường Jakarta của Indonesia tăng hơn 4% khi lo ngại về chi phí năng lượng hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ đồng rupiah phục hồi. Đồng tiền Indonesia tăng lên mức 17.700 rupiah/USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2026. Trước đó, đồng rupiah từng rơi xuống mức thấp kỷ lục 18.209 rupiah/USD vào đầu tháng này./.

Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm Nối tiếp đà khởi sắc của Phố Wall phiên trước, sau khi Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 12/6.

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