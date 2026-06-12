Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/6, nối tiếp đà khởi sắc của Phố Wall phiên trước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran.

Thông tin này làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã gây nhiều biến động trên thị trường tài chính toàn cầu thời gian qua.

Chứng khoán tại Nhật Bản, Australia và Hong Kong (Trung Quốc) đều báo hiệu xu hướng tăng ngay từ đầu phiên.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan về khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Có thời điểm, chỉ số Nikkei tăng hơn 4% trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên. Kết thúc giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 1.802,77 điểm, tương đương 2,81%, lên 66.020,04 điểm.

Tại Hàn Quốc, các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong bối cảnh kỳ vọng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể sớm kết thúc. Chỉ số KOSPI tăng 359,67 điểm, tương đương 4,63%, lên 8.123,62 điểm. Trong phiên, chỉ số này từng chạm mức 8.434,40 điểm.

Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Chỉ số Shanghai Composite tăng 1,12%, đóng cửa ở mức 4.031,51 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,93%, lên 24.718,10 điểm.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về thỏa thuận. Ông Baqaei cho biết phần lớn nội dung văn bản đã được hoàn tất, nhưng quá trình đàm phán gặp khó khăn khi phía Mỹ đưa ra các yêu cầu mới và thay đổi lập trường.

Bên cạnh kỳ vọng về hòa bình tại Trung Đông, tâm lý lạc quan trên thị trường còn được thúc đẩy bởi sự kiện SpaceX của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị chính thức niêm yết cổ phiếu trong ngày 12/6 (giờ địa phương).

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 75 tỷ USD của SpaceX đã đi vào lịch sử với tư cách là thương vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay.

Sau đợt chào bán này, SpaceX được định giá gần 1.800 tỷ USD, đưa công ty vào nhóm 10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Phố Wall, vượt qua cả Tesla, Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook - và Walmart.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến phân hóa khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số chính đảo chiều giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 7 điểm xuống 1.791,65 điểm. HNX-Index tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 400 mã giảm giá và 299 mã tăng giá. Riêng rổ VN30 có diễn biến tích cực hơn với 14 mã tăng, 12 mã giảm và 4 mã đứng giá./.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh sau khi ông Trump hủy kế hoạch không kích Iran Sau khi Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch không kích Iran và tiết lộ các bên đang tiến gần tới thỏa thuận ngoại giao, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 11/6.