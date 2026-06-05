VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán ngày 5/6 tiếp tục hồi phục khi VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp nhờ lực đỡ chủ yếu từ cổ phiếu VIC. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử và thanh khoản sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,35 điểm lên 1.838,9 điểm. Trên sàn HOSE có 95 mã tăng giá và 203 mã giảm giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 503 triệu cổ phiếu, giá trị 13.824,9 tỷ đồng, giảm hơn 16% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên trước. Đây là mức thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Diễn biến thị trường tiếp tục cho thấy trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi chỉ số tăng điểm nhưng phần lớn cổ phiếu suy giảm. Tâm điểm của phiên giao dịch vẫn là VIC khi tăng 3,4% lên 207.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index và trở thành lực đỡ quan trọng nhất của thị trường.

Bên cạnh VIC, cổ phiếu VJC bất ngờ bứt phá vào cuối phiên, tăng kịch trần 7% lên 184.600 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh gần 1,8 triệu đơn vị.

Trong nhóm VN30, diễn biến phân hóa khá rõ nét với biên độ dao động không lớn. SHB và TPB là hai cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường, lần lượt đạt 55,9 triệu và 28,6 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, một số mã ghi nhận diễn biến tích cực như HSL và C32 tăng hết biên độ, CRE tăng hơn 6%. Ngược lại, TPC giảm 5%, còn VNE mất gần 4%.

Trên sàn HNX, áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục khiến chỉ số giảm mạnh. Chốt phiên, HNX-Index giảm 11,07 điểm xuống 293,79 điểm. THD giảm sàn 10%, trong khi KSF mất 9%, lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số. Thanh khoản toàn sàn đạt 57,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 847,1 tỷ đồng.

Tại thị trường UPCOM, chỉ số UPCOM-Index giảm 0,77 điểm xuống 125,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 38,3 triệu cổ phiếu, giá trị 462,1 tỷ đồng. BVB là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất với hơn 4 triệu đơn vị được sang tay, tăng 2,4%, trong khi POM giảm hơn 12%.

Mặc dù VN-Index đã có hai phiên phục hồi liên tiếp sau chuỗi giảm kéo dài, thanh khoản liên tục suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát. Như vậy, trong tuần này, VN-Index giảm tổng cộng 24,59 điểm, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp của thị trường./.

Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index bật tăng sau 7 phiên giảm liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, VN-Index tăng 12,5 điểm lên 1.831,5 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài 7 phiên liên tiếp; thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá.