Khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại 2 phường ở tỉnh Quảng Ngãi

Qua quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định số lượng hài cốt liệt sỹ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh khoảng từ 30-50 hài cốt.

Sáng 5/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ quốc gia cùng đoàn công tác tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau phần dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham gia Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ./.