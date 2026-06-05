Xã hội

Khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại 2 phường ở tỉnh Quảng Ngãi

Qua quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định số lượng hài cốt liệt sỹ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh khoảng từ 30-50 hài cốt.

info-trien-khai-cong-tac-khai-quat-tim-kiem-va-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-phuong-kon-tum-va-phuong-dak-cam-tinh-quang-ngai-1.jpg

Sáng 5/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ quốc gia cùng đoàn công tác tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau phần dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham gia Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hài cốt liệt sỹ #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi #Mộ tập thể Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Học sinh vùng cao tại Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh thành 6 điểm trường ở khu vực biên giới Lào Cai

Kết quả, cả 6 điểm trường đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng và vượt tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra với các hạng mục như bếp nấu, nhà vệ sinh, tường bao, nhà để xe, cổng điểm trường...