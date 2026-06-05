Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cùng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập về việc tăng cường hiệu quả triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh...

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người bệnh.

Đây là những nội dung theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động".

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Các đơn vị cần tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới, đặc biệt tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, sử dụng vật tư y tế hợp lý, an toàn, hiệu quả; phòng chống lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế theo quy định.

Các cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm đầy đủ thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Song song với đó, các đơn vị cần tiếp tục cải cách thủ tục khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ khám, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Y tế nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh triển khai lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Đồng thời hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trước ngày 1/1/2027 theo lộ trình của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương rà soát, đối chiếu, thu thập và cập nhật đầy đủ dữ liệu người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh trên Hệ thống Quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung."

Các đơn vị phải tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các hệ thống thông tin y tế, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong quản lý bệnh viện, hỗ trợ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

"Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến, trả kết quả điện tử và các tiện ích số khác nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở y tế cần chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ y tế," văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc gây phiền hà cho người bệnh và người dân.

Các cơ sở y tế phải công khai, minh bạch quy trình chuyên môn, thủ tục hành chính, giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc và vật tư y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế tiếp xúc trung gian, phòng ngừa tiêu cực.

Văn bản cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng./.

Bộ Y tế siết chặt quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt, thúc đẩy số hóa Thông tư số 18/2026/TT-BYT không chỉ cập nhật đồng bộ các danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt mà còn chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản lý từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cấp phát đến lưu trữ hồ sơ...