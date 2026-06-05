Phẫu thuật thần kinh là chuyên ngành tiên phong ứng dụng các thành tựu mới

Thế kỷ XXI đang chứng kiến những bước phát triển mang tính cách mạng của khoa học công nghệ và y học hiện đại. Trong đó, phẫu thuật thần kinh là một trong những chuyên ngành tiên phong trong ứng dụng các thành tựu mới như: vi phẫu thuật thế hệ mới, phẫu thuật nội soi, định vị thần kinh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot hỗ trợ phẫu thuật, công nghệ mô phỏng thực tế ảo, cũng như các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn và điều trị cá thể hóa.

Đại tá, Phó giáo sư Nguyễn Thành Bắc - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026, do Bệnh viện Quân y 103 phối hợp cùng Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam tổ chức trong hai ngày 5-6/6, tại Hà Nội.

Phó giáo sư Nguyễn Thành Bắc cho hay những tiến bộ trong khoa học công nghệ đã và đang thay đổi sâu sắc cách tiếp cận trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng đối với các bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra những cơ hội mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tại Việt Nam, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều kỹ thuật khó, chuyên sâu trước đây phải chuyển người bệnh ra nước ngoài điều trị thì nay đã được triển khai thành công tại các trung tâm phẫu thuật thần kinh trong nước. Điều đó thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và năng lực làm chủ khoa học công nghệ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Theo Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành y tế và toàn quân đang tích cực triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với ngành y tế nói chung và chuyên ngành phẫu thuật thần kinh nói riêng, đây là thời cơ đặc biệt để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật và hình thành các trung tâm chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026 được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 103, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Chuỗi sự kiện dự kiến thu hút gần 500 đại biểu là các giáo sư, bác sỹ, điều dưỡng, nhà khoa học và học viên chuyên ngành thần kinh trên cả nước, cùng hơn 30 chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp và nhiều quốc gia khác.

Các báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị phản ánh những xu hướng phát triển mới nhất của chuyên ngành như: bệnh lý mạch máu não, u não, nền sọ, cột sống, chấn thương thần kinh, phẫu thuật thần kinh chức năng và chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu.

Đây không chỉ là diễn đàn để trao đổi học thuật mà còn là cơ hội quý báu để tăng cường hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các mạng lưới chuyên môn bền vững giữa các trung tâm phẫu thuật thần kinh trong nước với các đối tác quốc tế./.

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị khối u sợi thần kinh vùng mặt khổng lồ hiếm gặp​ Khối u kích thước lớn khiến bệnh nhân khó chịu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và làm giảm thính lực do tai bị kéo lệch, chèn ép.