Doanh nghiệp thiết bị y tế Hàn Quốc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

Các công ty thiết bị y tế Hàn Quốc đang mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, nơi chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đang gia tăng mạnh.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 4/6 đã tổ chức "Hội nghị tư vấn xuất khẩu thiết bị y tế Hàn Quốc-Việt Nam" tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ "Triển lãm K-Med Expo 2026."

Hội nghị tư vấn này là một phần của "Chương trình Thương mại khu vực triển vọng 2026," sáng kiến đa dạng hóa thị trường xuất khẩu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc triển khai.



K-Med Expo là triển lãm do Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINTEX và Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Y tế Hàn Quốc tổ chức từ năm 2023, với khoảng 300 công ty thiết bị y tế trong nước tham gia mỗi năm.

KOTRA đã mời khoảng 100 khách hàng gồm các bệnh viện và nhà phân phối thiết bị y tế Việt Nam tham dự hội nghị tư vấn dành cho 71 doanh nghiệp tham gia triển lãm.



Các công ty Hàn Quốc tham gia tư vấn lần này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, cung cấp giải pháp chẩn đoán ung thư dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), robot hỗ trợ phẫu thuật và thiết bị y tế thẩm mỹ.



Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 5-8% trong 3 năm qua. Thị trường thiết bị y tế Việt Nam cũng đang phát triển nhanh chóng song song với sự gia tăng thu nhập cá nhân. Theo công ty nghiên cứu thị trường FIIN Group, chi tiêu chăm sóc sức khỏe tư nhân tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng bình quân 7,5% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030.



Hàn Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường nhập khẩu thiết bị y tế của Việt Nam với tỷ lệ 16,3%, tương đương khoảng 320 triệu USD. Bên cạnh đó, hai nước cũng đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và y tế.



Một quan chức của JPI Healthcare, nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tham gia sự kiện, cho biết doanh nghiệp nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các đối tác Việt Nam đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số của Hàn Quốc. Nhu cầu này được thúc đẩy nhờ chính sách nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế của Chính phủ Việt Nam cùng xu hướng mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.



Sau các cuộc tư vấn, KOTRA cũng tổ chức hội thảo về thiết bị y tế Hàn Quốc-Việt Nam và các buổi giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Hàn Quốc tới các bệnh viện Việt Nam. Ban tổ chức đồng thời hỗ trợ tư vấn về hệ thống cấp phép và đăng ký thiết bị y tế của Việt Nam thông qua K-Bio Desk.



Bà Kim Myung Hee, Phó Chủ tịch KOTRA, cho biết trong năm 2025, 48,3% doanh nghiệp tham gia triển lãm đã xuất khẩu thành công sang Việt Nam. Theo bà, KOTRA sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ toàn diện về tiếp thị và chứng nhận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả xuất khẩu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc./.

Giá thuốc kê đơn ở Hàn Quốc chỉ bằng 25% ở Mỹ Báo cáo mới công bố tại Hàn Quốc cho thấy người dân Xứ Kim chi chỉ phải chi trả 25,6% chi phí cho thuốc kê đơn so với người Mỹ; giá các loại biệt dược tại Mỹ cũng cao gấp 7 lần so với Hàn Quốc.

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