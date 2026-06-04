Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức./.