Xung lực mới trong hợp tác an ninh giữa thủ đô hai nước Việt-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 4/6, tại thủ đô của Liên bang Nga, đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đã có buổi gặp mặt, làm việc với Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ các thỏa thuận đã ký kết, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện song phương.



Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông báo một số kết quả về các sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam được tổ chức đầu năm 2026 như tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, cũng như kiện toàn ban lãnh đạo cao nhất của đất nước.



Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam duy trì ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và tích cực hội nhập quốc tế.

Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam kiên định các nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế; coi Liên bang Nga là đối tác đáng tin cậy và quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.



Trong bối cảnh này, mối quan hệ thân thiết và hữu nghị giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy hơn nữa việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cũng như nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn trung thành và đáng tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.



Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trên cơ sở tình hữu nghị và tin cậy cao, sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và chính quyền Nga, cũng như giữa chính quyền thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Moskva gần đây đang phát triển rất tích cực.

Trong chuyến thăm Nga vừa qua, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, cũng như phát triển hợp tác chia sẻ thông tin, chuyển giao chuyên môn trong phòng chống tội phạm, dẫn độ, điều tra tội phạm chung, truy tìm và bắt giữ công dân truy nã của cả hai nước đang ở Nga và Việt Nam trong khuôn khổ “Chương trình hành động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2025-2027.”

Hai bên cũng đã xác định các lĩnh vực cụ thể cần hợp tác tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng đã hội đàm với lãnh đạo Bộ Tình trạng khẩn cấp và gặp gỡ Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu, ký kết một số văn bản quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị quân sự, công nghệ, an ninh và cơ sở hạ tầng số.



Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh điều này tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan, ban ngành của Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là Công an thành phố Hà Nội, cũng như các cơ quan, ban ngành của Bộ Nội vụ Nga.

Cũng vào cuối tháng 5 năm 2026, trong khuôn khổ Thỏa thuận “Chương trình hợp tác giữa Chính quyền thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Moskva giai đoạn 2025-2027,” chương trình “Ngày văn hóa Hà Nội tại Moskva 2026” cũng đã được tổ chức.

Những sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời đóng vai trò là cầu nối văn hóa cho sự phát triển hợp tác kinh tế - xã hội và mở rộng giao lưu giữa người dân hai thủ đô.



Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã thông báo về một số kết quả nổi bật mà Công an thành phố Hà Nội đã đạt được, đồng thời cho biết một nhiệm vụ mới quan trọng mà Chính quyền giao cho Công an thành phố Hà Nội - đó là cơ quan thường trực thực hiện Dự án “Thành phố thông minh Hà Nội”; tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng điểm, gồm: tắc nghẽn giao thông, kỷ luật đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập lụt và an toàn thực phẩm. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn hợp tác, trao đổi các sáng kiến và giải pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề nêu trên.



Ông Oleg Baranov, Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva, giới thiệu một số trang thiết bị vũ khí đặc biệt trong lực lượng cảnh sát Moskva. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Về phía Tổng cục Nội vụ Moskva, ông Oleg Baranov - Trung tướng Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva đã thông tin về thực trạng tình hình an ninh, trật tự, tình hình tội phạm tại địa bàn Moskva cũng như cơ cấu tổ chức của Tổng cục Nội vụ Moskva.



Ông Baranov nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, dựa trên nhiều năm hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Theo ông Baranov, bất chấp thực tế địa chính trị, Việt Nam vẫn là đối tác chiến lược đáng tin cậy của Nga và sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam cho thấy xu hướng ổn định hướng tới sự mở rộng hợp tác hơn nữa.



Ngoài ra, quan hệ ở cấp sở, ban ngành giữa Moskva và Hà Nội cũng đang phát triển. Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Nội vụ Moskva và Công an thành phố Hà Nội ký năm 2024, bốn sự kiện quốc tế đã được tổ chức vào năm 2025; hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong việc phòng chống tội phạm, an ninh công cộng và chống tội phạm mạng.

Lãnh đạo Tổng cục Nội vụ thành phố Moskva bày tỏ Chương trình hành động chung giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam năm 2026 cũng sẽ tạo điều kiện để hai bên tổ chức và tiến hành một số sự kiện thời gian tới.



Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã đề xuất, thống nhất một số nội dung và chương trình hợp tác cụ thể thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, góp phần vào sự phát triển của thủ đô mỗi nước, cũng như vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ với Liên bang Nga Đại tướng Patrushev đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh.

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