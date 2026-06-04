Chính trị

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc sáng 8/5/2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc sáng 8/5/2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7- 9/6/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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