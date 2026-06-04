Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7- 9/6/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Cùng xây dựng một cộng đồng hòa bình, tự cường Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung mang ý nghĩa chiến lược như nâng cao tự cường khu vực, tăng cường kết nối, công nghệ mới, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu...