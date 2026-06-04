Tây Ban Nha vào bảng "dễ thở", sáng cửa chinh phục danh hiệu World Cup lần hai

Nhận diện bảng H World Cup 2026: Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng bảng với vị thế ứng viên số một cho tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, Uruguay là đối thủ rất khó chịu và sẽ nỗ lực cạnh tranh ngôi đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha là đội mạnh nhất bảng. Họ sở hữu lực lượng đồng đều, nền tảng kỹ thuật vượt trội và một thế hệ cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng rất lớn. Sau chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha đã trở lại vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới, không chỉ bằng danh tiếng, mà bằng một lối chơi có bản sắc rõ ràng.

Thử thách lớn nhất dành cho Tây Ban Nha chắc chắn là Uruguay. Đây là đội tuyển rất đặc biệt ở World Cup. Uruguay không phải lúc nào cũng sở hữu đội hình hào nhoáng nhất, nhưng họ luôn mang tới các kỳ World Cup một tinh thần chiến đấu rất riêng: quyết liệt, lỳ lợm và không bao giờ dễ bị khuất phục.

Cape Verde là câu chuyện đặc biệt nhất của bảng H. Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup, đội bóng này bước vào giải với vị thế cửa dưới, nhưng lại là nguồn cảm hứng rất lớn. Với Cape Verde, mỗi trận đấu không chỉ là 90 phút, mà còn là dấu mốc lịch sử của cả một nền bóng đá vẫn chưa được nhiều người biết tới./.