Trong đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn 159 website phát sóng bóng đá trái phép.

Bản tin 60s ngày 4/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Công an xử lý mạnh tay với 159 website phát sóng bóng đá lậu.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, chênh lệch với thế giới còn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Hạ giá hơn trăm triệu đồng hai chiếc xe sang của bà Trương Mỹ Lan.

Ngai vàng triều Nguyễn hoàn tất phục chế sau vụ phá hoại.

Miền Bắc sắp có mưa dông diện rộng sau đợt nắng nóng.

Iran tuyên bố tập kích Kuwait và Bahrain để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng cường kiểm tra phiếu bầu qua đường bưu điện.

Hàn Quốc và Mỹ tăng tốc thảo luận về năng lượng hạt nhân./.