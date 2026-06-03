Phạt tù các đối tượng trong đường dây đưa người sang Hàn Quốc lao động trái phép

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép quy mô lớn.

Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các đối tượng đã tổ chức cho 487 công dân xuất cảnh sang Hàn Quốc dưới vỏ bọc du lịch nhằm mục đích ở lại lao động bất hợp pháp.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đây là một trong những vụ án vi phạm quy định về quản lý xuất nhập cảnh lớn nhất từng bị triệt phá trên địa bàn.

Đường dây này do Bùi Thị Thúy Hạnh (sinh năm 1985), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Minh Group (trụ sở tại khu Đa Giác 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) và chồng là Lê Sỹ Đồng (sinh năm 1984) khởi xướng, cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022, thông qua sự bàn bạc với Vũ Thị Thơm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân lực và Thương mại Sông Hồng (thành phố Hải Phòng), các đối tượng đã thiết lập mạng lưới môi giới xuyên tỉnh để tiếp nhận những lao động không đủ điều kiện xuất khẩu lao động chính ngạch.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng các chương trình du lịch ngắn ngày nhằm mục đích thực sự là đưa người trốn ở lại lao động trái phép. Trong đường dây, vợ chồng Hạnh-Đồng phụ trách hoàn thiện hồ sơ, thuê chuyến bay, bố trí lưu trú tại các khách sạn ở khu vực Bãi Cháy và làm thủ tục xuất cảnh; Vũ Thị Thơm giữ vai trò trung tâm điều hành hệ thống chân rết, trực tiếp thu tiền và hồ sơ.

Để hợp thức hóa điều kiện xuất cảnh, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng loạt tài liệu trong hồ sơ xin cấp thị thực (visa) tại Lãnh sự quán Hàn Quốc. Trong đó, Nguyễn Văn Chiến làm giả 78 tài liệu; Lê Sỹ Đồng làm giả 22 tài liệu; Vũ Thị Thơm, Ưng Phú Hải, Nghiêm Tiến Lịch mỗi người làm giả 12 tài liệu; Võ Tiến Nghĩa làm giả 11 tài liệu và Vũ Thị Thương làm giả 8 tài liệu.

Hệ thống môi giới gồm nhiều mắt xích như, Nguyễn Văn Chiến, Trần Thị Chung, Võ Tiến Nghĩa, Nguyễn Thị Thìn, Ưng Phú Hải, Phạm Văn Minh, Mai Thị Dịu, Trương Thị Thủy, Trần Minh Cương, Nông Đức Tuân, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Bích Nga cùng nhóm trung gian cấp thấp (Trương Thị Nga, Nguyễn Thúy Mùi, Trần Thị Diệu, Nguyễn Văn Tráng, Hoàng Thị Hợi, Phan Thị Ngọc, Bùi Ngọc Chiến) đã thực hiện việc gom khách.

Các đối tượng dù biết rõ mục đích của công dân nhưng vẫn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn ký cam kết "chống trốn," bắt học thuộc lịch trình du lịch và cách thức khai báo nhằm đối phó cơ quan chức năng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Toàn bộ hoạt động quản lý thu chi, kiểm đếm tiền và lưu trữ hồ sơ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhân lực và Thương mại Sông Hồng do hai nhân viên Đoàn Thị Phượng và Đặng Thị Anh đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của Vũ Thị Thơm.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, ảnh hưởng xấu đến uy tín quốc gia trong quan hệ ngoại giao. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và vai trò của từng cá nhân, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến lĩnh án 12 năm tù. Hai đối tượng cầm đầu là Bùi Thị Thúy Hạnh và Lê Sỹ Đồng cùng nhận mức án 11 năm tù. Các bị cáo Vũ Thị Thơm, Ưng Phú Hải và Võ Tiến Nghĩa cùng bị tuyên phạt 10 năm tù. Trần Thị Chung và Phạm Văn Minh cùng lĩnh án 6 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Thìn nhận mức án 6 năm tù; Mai Thị Dịu 5 năm 6 tháng tù; Nông Đức Tuân 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hiếu 3 năm tù; Vũ Thị Thương 30 tháng tù; Nghiêm Tiến Lịch 27 tháng tù; Trương Thị Nga và Nguyễn Thúy Mùi cùng nhận 15 tháng tù; Nguyễn Văn Tráng và Trần Thị Diệu cùng mức án 12 tháng tù; Hoàng Thị Hợi 9 tháng tù.

Đối với các bị cáo có vai trò giúp sức thứ yếu và không hưởng lợi bất chính, Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng, cho hưởng án treo gồm: Đoàn Thị Phượng, Đặng Thị Anh, Trương Thị Thủy cùng mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Nga và Phan Thị Ngọc cùng nhận mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Vụ án là bài học răn đe nghiêm khắc đối với hành vi lợi dụng hoạt động dịch vụ lữ hành, thương mại để trục lợi bất chính, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho người lao động trước các phương thức xuất cảnh bất hợp pháp tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý./.

Hàn Quốc nâng cảnh báo đi lại tới Campuchia vì lo ngại lừa đảo việc làm Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/9 nâng cảnh báo đi lại tới Phnom Penh và nhiều khu vực của Campuchia do lo ngại tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép gia tăng.

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