Lâm Đồng: Tiếp nhận 11 công dân bị lừa sang Campuchia lao động trái phép

Ngày 9/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng của Vương quốc Campuchia trao trả.

Đây là những người đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, bị lừa sang nước bạn khi nghe lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, đi lao động bất hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ do cư trú, lao động bất hợp pháp. Nhóm gồm 7 nam và 4 nữ, xuất cảnh sang Campuchia để làm việc tại khu phức hợp giải trí nằm ở xã Đắk Đăm, huyện Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.

Trong số đó, 9 người bị bắt ngày 21/7 tại khu C, khu phức hợp giải trí tỉnh Mondulkiri; 2 người trốn được ra ngoài và đến Công an tỉnh Mondulkiri khai báo ngày 16/7.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong nhóm công dân này có những người độ tuổi khá trẻ (trẻ nhất sinh năm 2011), mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao.

Lợi dụng tâm lý này, nhóm lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ bằng lời quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao". Những nạn nhân này bị đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch hoặc chỉ dẫn nhập cảnh hợp pháp qua Campuchia.

Nhóm người này bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo, bị giám sát chặt chẽ. Các nạn nhân còn bị đe dọa, thậm chí bị hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận 11 công dân từ nước bạn trao trả, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng, các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh và làm các thủ tục đưa các công dân trở về nơi cư trú…/.

